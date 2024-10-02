Будет ли ответ Израиля на атаку Ирана: в США дали однозначный ответ

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты скоординируют вместе с Израилем ответ на атаку Ирана, произошедшую 1 октября, когда иранская армия выпустила около 180 баллистических ракет по Израилю.



Мэтью Миллер на брифинге. Фото из открытых источников

Мэтью Миллер на брифинге прокомментировал массированный ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября. По словам спикера Госдепартамента США, Иран будет иметь последствия из-за этой атаки.

"Израиль имеет право защищать себя, как и любая нация. Учитывая, каким будет ответ Израилю, конечно, эта атака должна иметь последствия для Ирана. Мы четко дали понять, что должны быть последствия", — сказал Миллер.

Спикер Госдепартамента США не сообщил, какой будет ответ от Израиля, однако указал, что он будет в совместной координации с Вашингтоном.

"Есть вещи, которые мы будем координировать с нашими израильскими коллегами, и я думаю, что сразу после этой атаки мы собираемся координировать с ними то, каким может быть ответ. Я считаю, что важно, чтобы мы смогли победить эту атаку благодаря успешному сотрудничеству с Израилем и нашими партнерами, и мы будем работать с ними над тем, как может выглядеть ответ", – добавил Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку Ирана "большой ошибкой". По его словам, Израиль будет отвечать за запуск около 200 ракет по стране.

Также "Комментарии" писали о реакции Европейского Союза на атаку Ирана по Израилю. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил нападение и призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.