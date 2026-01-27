Будет война: какое вооружение США развернули вблизи Ирана

Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке, вблизи Ирана, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в регион также перебросили транспортную авиацию и самолеты-заправщики. Авианосец USS Abraham Lincoln, который ранее покинул Южно-Китайское море, вероятно, сейчас находится в районе Оманского залива. Его авиакрыло и эсминцы сопровождения оказались в зоне потенциального поражения.

Переброска сил коснулась и боевой авиации: несколько самолетов F-15E прибыли с британских баз. Согласно данным Flightradar24 и ADS-B Exchange, военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III доставляли грузы с аэродрома Роберт-Грей, связанного с 62-м артиллерийским полком ПВО в Форт-Кавасосе.

В течение трех суток было совершено шесть рейсов на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте и один — на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

По оценке The Economist, президент США Дональд Трамп, вероятно, еще не принял окончательного решения относительно возможного удара. В то же время в неформальных разговорах представители стран Персидского залива предполагают высокую вероятность масштабной военной операции США с акцентом на политическое руководство Ирана.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "стремится заключить новую сделку" с Вашингтоном, несмотря на резкое усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке и обсуждение в Белом доме возможных ударов по иранским объектам. Об этом сообщает Axios.

По словам Трампа, ситуация вокруг Ирана остается динамичной и непредсказуемой. В интервью изданию он подтвердил отправку в регион "большой армады", мощность которой, как утверждает президент, превосходит силы, задействованные США ранее, в том числе во время кризиса в Венесуэле.



