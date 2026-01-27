logo

Трамп анонсирует войну против Ирана: то, что было в Венесуэле и близко не стоит
Трамп анонсирует войну против Ирана: то, что было в Венесуэле и близко не стоит

Вашингтон перебрасывает авианосец и истребители в регион, заявляя о готовности к войне - и одновременно о шансах на новую ядерную сделку

27 января 2026, 10:55
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "стремится заключить новую сделку" с Вашингтоном, несмотря на резкое усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке и обсуждение в Белом доме возможных ударов по иранским объектам. Об этом сообщает Axios.

Трамп анонсирует войну против Ирана: то, что было в Венесуэле и близко не стоит

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, ситуация вокруг Ирана остается динамичной и непредсказуемой. В интервью изданию он подтвердил отправку в регион "большой армады", мощность которой, как утверждает президент, превосходит силы, задействованные США ранее, в том числе во время кризиса в Венесуэле.

В зону ответственности Центрального командования США уже вошла ударная группа авианосца "Авраам Линкольн". Параллельно перебрасываются дополнительные истребители F-15 и F-35, самолеты-заправщики и системы противовоздушной обороны. Американская армия, подчеркнул Трамп, готова выполнить любой приказ.

Несмотря на демонстрацию силы, президент США настаивает, что Тегеран "искренне хочет дипломатического урегулирования". 

"Они хотят заключить соглашение. Я это знаю. Они звонили неоднократно", — заявил он.

При этом Белый дом не снимает с повестки вариант военных действий. На этой неделе Трамп планирует дополнительные консультации по возможным ударам. Американские чиновники уже озвучили условия потенциальной сделки: полный вывоз обогащенного урана из Ирана, жесткие ограничения на ракеты дальнего действия, прекращение поддержки вооруженных группировок в регионе и запрет на самостоятельное обогащение урана.

Иран, в свою очередь, подтвердил готовность к переговорам, но не выразил согласия с этими требованиями. Трамп также напомнил о июньской "12-дневной войне" между Ираном и Израилем, заявив, что поддержка превентивных действий позволила предотвратить масштабную катастрофу.

По данным разведки США, ядерные объекты Ирана серьезно повреждены, однако судьба запасов урана до конца не ясна. Тем временем командующий Центральным командованием адмирал Брэд Купер посетил Израиль для координации действий на случай возможного иранского ответа.

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп анонсировал неприятный сюрприз для еще одного союзника: детали.



