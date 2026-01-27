Буде війна: яке озброєння США розгорнули поблизу Ірану

Рубрики
Сполучені Штати розмістили на Близькому Сході, поблизу Ірану, зенітні ракетні комплекси Patriot та системи протиракетної оборони THAAD. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Economist.
ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел
ЗМІ зазначає, що в регіон також перекинули транспортну авіацію та літаки-заправники. Авіаносець USS Abraham Lincoln, який раніше залишив Південно-Китайське море, ймовірно, зараз знаходиться в районі Оманської затоки. Його авіакрило та есмінці супроводу опинилися в зоні потенційної поразки.
Перекидання сил торкнулося і бойової авіації: кілька літаків F-15E прибули з британських баз. За даними Flightradar24 та ADS-B Exchange, військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III доставляли вантажі з аеродрому Роберт-Грей, пов'язаного з 62-м артилерійським полком ППО у Форт-Кавасосі.
Протягом трьох діб було здійснено шість рейсів на авіабазу Алі-аль-Салем у Кувейті та один – на базу Принц Султан у Саудівській Аравії.
За оцінкою The Economist, президент США Дональд Трамп, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливого удару. Водночас у неформальних розмовах представники країн Перської затоки передбачають високу ймовірність масштабної військової операції США з акцентом на політичне керівництво Ірану.
За словами Трампа, ситуація навколо Ірану залишається динамічною та непередбачуваною. В інтерв'ю виданню він підтвердив відправку до регіону "великої армади", потужність якої, як стверджує президент, перевершує сили, задіяні США раніше, зокрема під час кризи у Венесуелі.