«Будьте осторожны, чтобы вас не уничтожили»: Иран жестко ответил на угрозы Трампа

Между Тегераном и Вашингтоном снова обострилась риторика. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани выступил с резким предупреждением в адрес Дональда Трампа. Поводом к реакции стали угрозы американского политика, направленные против нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Иранский высокопоставленный чиновник призвал экспрезидента США к благоразумию, намекнув на роковые последствия агрессивных действий.

"Будьте осторожны, чтобы вас не уничтожили", — заявил Лариджани, обращаясь непосредственно к Трампу.

Этот дипломатический выпад стал ответом на очередной виток напряженности, спровоцированный высказываниями Трампа по поводу верхушки иранской власти. Секретарь Совбеза Ирана дал понять, что любые посягательства на безопасность лидера исламской республики получат жесткий отпор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Администрация Дональда Трампа готова к радикальным шагам в отношениях с Ираном, если новый руководитель страны не пойдет на уступки Вашингтону. Как сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на действующих и бывших чиновников США, президент уже озвучил своим помощникам сценарий возможной ликвидации нового верховного лидера Исламской Республики.

Речь идет о Моджтабе Хаменеи, сыне покойного аятоллы, недавно возглавившего государство. Трамп дал четко понять, что безопасность нового лидера напрямую зависит от выполнения американских требований, в частности полной остановки разработки ядерного оружия. Источники издания отмечают: "Президент США Дональд Трамп сказал помощникам, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, если тот не уступит требования США, такие как прекращение разработки ядерного оружия".