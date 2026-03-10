logo_ukra

Близький Схід «Будьте обережні, щоб вас не знищили»: Іран жорстко відповів на погрози Трампа
«Будьте обережні, щоб вас не знищили»: Іран жорстко відповів на погрози Трампа

Пряме попередження з Тегерана: секретар Радбезу Ірану дав відсіч Дональду Трампу

10 березня 2026, 18:21
Автор:
Недилько Ксения

Між Тегераном та Вашингтоном знову загострилася риторика. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані виступив із різким попередженням на адресу Дональда Трампа. Приводом для реакції стали погрози американського політика, спрямовані проти нового верховного лідера країни Моджтаби Хаменеї.

«Будьте обережні, щоб вас не знищили»: Іран жорстко відповів на погрози Трампа

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Іранський високопосадовець закликав експрезидента США до розсудливості, натякнувши на фатальні наслідки агресивних дій.

"Будьте обережні, щоб вас не знищили", — заявив Ларіджані, звертаючись безпосередньо до Трампа.

Цей дипломатичний випад став відповіддю на черговий виток напруженості, спровокований висловлюваннями Трампа щодо верхівки іранської влади. Секретар Радбезу Ірану дав зрозуміти, що будь-які зазіхання на безпеку лідера ісламської республіки отримають жорстку відсіч.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Адміністрація Дональда Трампа готова до радикальних кроків у відносинах з Іраном, якщо новий керівник країни не піде на поступки Вашингтону. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на чинних та колишніх посадовців США, президент уже озвучив своїм помічникам сценарій можливої ліквідації нового верховного лідера Ісламської Республіки.

Йдеться про Моджтабу Хаменеї, сина покійного аятоли, який нещодавно очолив державу. Трамп дав чітко зрозуміти, що безпека нового лідера прямо залежить від виконання американських вимог, зокрема — повної зупинки розробки ядерної зброї. Джерела видання зазначають: "Президент США Дональд Трамп сказав помічникам, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, якщо той не поступиться вимогам США, таким як припинення розробки ядерної зброї".



