Трамп готовий схвалити ліквідацію нового лідера Ірану у разі непокори

Адміністрація Дональда Трампа готова до радикальних кроків у відносинах з Іраном, якщо новий керівник країни не піде на поступки Вашингтону. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на чинних та колишніх посадовців США, президент уже озвучив своїм помічникам сценарій можливої ліквідації нового верховного лідера Ісламської Республіки.

Моджтаба Хаменеї

Йдеться про Моджтабу Хаменеї, сина покійного аятоли, який нещодавно очолив державу. Трамп дав чітко зрозуміти, що безпека нового лідера прямо залежить від виконання американських вимог, зокрема — повної зупинки розробки ядерної зброї.

Джерела видання зазначають:

"Президент США Дональд Трамп сказав помічникам, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, якщо той не поступиться вимогам США, таким як припинення розробки ядерної зброї".

Сам Трамп у серії сьогоднішніх інтерв’ю не приховував свого скептичного ставлення до нового очільника Ірану. Моджтаба Хаменеї вважається прихильником "жорсткої лінії" та має тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), що лише посилює напругу між країнами.

Описуючи своє ставлення до кадрових змін у Тегерані, американський лідер підкреслив:

"Я незадоволений вибором сина Хаменеї... Він вважається прихильником жорсткої лінії та близький до Корпусу вартових ісламської революції".

Така риторика свідчить про те, що Білий дім не збирається вести тривалі дипломатичні переговори, а натомість ставить Тегеран перед жорстким вибором між капітуляцією в ядерному питанні та фізичним усуненням керівництва країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін надіслав офіційне привітання новому верховному лідеру Ірану Моджтабу Хаменеї з нагоди його призначення на посаду. Вітальна телеграма була оприлюднена пресслужбою Кремля.