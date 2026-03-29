Будут ли украинские солдаты воевать на Ближнем Востоке: Зеленский объяснил соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашения с Катаром и ОАЭ касаются стратегического сотрудничества, производства вооружения и энергетики, но участие украинских военных в конфликтах на Ближнем Востоке не предусматривается.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил, предусматривают ли новые соглашения участие украинских солдат в конфликтах на Ближнем Востоке. По его словам, подписанные соглашения с Катаром и будущее с ОАЭ касаются исключительно стратегического сотрудничества, производства вооружения, обмена опытом и энергетических проектов.

"Что касается наших военных, мы сегодня не обсуждаем, что они примут участие в другой войне. Нам хватает своей войны. Что касается нашей экспертизы, как защищаться, это другой вопрос", — ответил Зеленский.

Соглашение с Катаром подразумевает копродукцию вооружения, а также сотрудничество в энергетическом секторе. Подобные договоренности были заключены ранее с Саудовской Аравией. По словам президента, в ближайшее время планируется подписать соглашение с ОАЭ, которое расширит рамки стратегического партнерства.

"То есть мы в течение этих 10 лет будем заниматься копродукцией, строить заводы в обеих странах", — сказал Зеленский о соглашении с Катаром.

Таким образом, сотрудничество Украины с государствами Персидского залива сосредоточено на технологическом, промышленном и энергетическом развитии, а не на привлечении украинских военных к внешним конфликтам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США готовятся к наземной военной операции в Иране.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал об ультиматуме России для окончания войны в Украине.