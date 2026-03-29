Чи будуть українські солдати воювати на Близькому Сході: Зеленський пояснив угоди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угоди з Катаром та ОАЕ стосуються стратегічного співробітництва, виробництва озброєння та енергетики, але участі українських військових у конфліктах на Близькому Сході не передбачають.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів, чи передбачають нові угоди участь українських солдатів у конфліктах на Близькому Сході. За його словами, підписані угоди з Катаром та майбутня з ОАЕ стосуються виключно стратегічного співробітництва, виробництва озброєння, обміну досвідом та енергетичних проєктів.

"Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни. Що стосується нашої експертизи, як захищатись, це інше питання", — відповів Зеленський.

Угода з Катаром передбачає копродукцію озброєння, а також співпрацю в енергетичному секторі. Аналогічні домовленості були укладені раніше з Саудівською Аравією. За словами президента, найближчим часом планується підписати угоду з ОАЕ, що розширить рамки стратегічного партнерства.

"Тобто ми впродовж цих 10 років будемо займатись копродукцією, будувати заводи в обох країнах", — сказав Зеленський щодо угоди з Катаром.

Таким чином, співпраця України з державами Перської затоки зосереджена на технологічному, промисловому та енергетичному розвитку, а не на залученні українських військових до зовнішніх конфліктів.

