Головна Новини Світ Близький Схід Чи будуть українські солдати воювати на Близькому Сході: Зеленський пояснив угоди
НОВИНИ

Чи будуть українські солдати воювати на Близькому Сході: Зеленський пояснив угоди

Українські військові не братимуть участь у війнах на Близькому Сході.

29 березня 2026, 11:30
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угоди з Катаром та ОАЕ стосуються стратегічного співробітництва, виробництва озброєння та енергетики, але участі українських військових у конфліктах на Близькому Сході не передбачають.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів, чи передбачають нові угоди участь українських солдатів у конфліктах на Близькому Сході. За його словами, підписані угоди з Катаром та майбутня з ОАЕ стосуються виключно стратегічного співробітництва, виробництва озброєння, обміну досвідом та енергетичних проєктів.

"Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни. Що стосується нашої експертизи, як захищатись, це інше питання", — відповів Зеленський.

Угода з Катаром передбачає копродукцію озброєння, а також співпрацю в енергетичному секторі. Аналогічні домовленості були укладені раніше з Саудівською Аравією. За словами президента, найближчим часом планується підписати угоду з ОАЕ, що розширить рамки стратегічного партнерства.

"Тобто ми впродовж цих 10 років будемо займатись копродукцією, будувати заводи в обох країнах", — сказав Зеленський щодо угоди з Катаром.

Таким чином, співпраця України з державами Перської затоки зосереджена на технологічному, промисловому та енергетичному розвитку, а не на залученні українських військових до зовнішніх конфліктів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США готуються до наземної військової операції в Ірані.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про ультиматум Росії щодо закінчення війни в Україні.



Джерело: https://suspilne.media/1275694-nam-vistacae-svoei-vijni-zelenskij-pro-ucast-ukrainskih-vijskovih-u-blizkomu-shodi/
