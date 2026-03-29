США готуються до наземної військової операції: деталі

Пентагон розглядає можливість кількатижневої наземної операції в Ірані.

29 березня 2026, 08:55
Slava Kot

Міністерство оборони США розробляє плани можливих наземних операцій на території Ірану, які можуть тривати кілька тижнів. За словами американських чиновників, йдеться не про повномасштабне вторгнення, а про обмежені військові дії, що включатимуть рейди спецпідрозділів і піхоти. 

США готують наземну операцію в Ірані. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на американських посадовців, у Пентагоні розглядають сценарій використання змішаних сил спеціальних операцій і регулярних підрозділів для наземного вторгнення в Іран. Основною метою таких місій може стати знищення потенційних загроз для міжнародного судноплавства та американських союзників у регіоні.

Одним з можливих об’єктів операції називають острів Харг у Перській затоці. Це ключовий центр експорту іранської нафти. Також обговорюються рейди в прибережних районах поблизу Ормузької протоки для пошуку та знищення озброєння, яке може бути використане проти комерційних і військових кораблів.

Водночас американські посадовці попереджають, що навіть обмежена наземна операція пов’язана з високими ризиками. Серед основних загроз називають іранські безпілотники, ракетні удари, наземний вогонь та саморобні вибухові пристрої.

Поки що залишається незрозумілим, чи дав президент США Дональд Трамп остаточне схвалення таким планам. Адміністрація Білого дому останніми днями демонструє суперечливі сигнали, адже з одного боку звучать заяви Трампа про бажання зменшити напруження, з іншого боку американський лідер попереджає про можливе посилення військового тиску на Тегеран.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що якщо Іран не відмовиться від ядерних амбіцій і погроз союзникам США, Вашингтон готовий відповісти жорсткими діями. 

Щодо тривалості наземної операції США в Ірані, то одне джерело видання сказало, що для досягнення цілей знадобляться "тижні, а не місяці", а інше розцінило можливі терміни у "кілька місяців".

Джерело: https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/28/trump-iran-ground-troops-marines/?itid=hp-top-table-main_p001_f001
