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ЦАХАЛ заявляет, что уже зашел на территории Газы

ЦАХАЛ сообщил, что побывал ночью с танками на территории Сектора Газа

26 октября 2023, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Армия обороны Израиля заявляет, что ночью 26 октября совершила "целенаправленный рейд" в северной части Полосы Газы с участием пехоты и танков. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israe".

ЦАХАЛ заявляет, что уже зашел на территории Газы

Армия обороны Израиля. Фото: из открытых источников

Речь не идет об анонсированной ранее израильским правительством масштабной наземной операции. Сообщается лишь, что войска Израиля нанесли удары по многочисленным террористам, объектам инфраструктуры и позициям запуска противотанковых управляемых ракет.


ЦАХАЛ заявляет, что этот рейд является частью подготовки пограничной зоны к "следующим этапам войны", имея в виду полномасштабное наземное наступление.

В материале говорится, что проведенный рейд является крупнейшим проникновением ЦАХАЛа в Газу с начала войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — еще один лидер ЕС намекнул, что наземная операция Израиля в Газе может стать "ошибкой".

Также издание "Комментарии" сообщало – обострение на Ближнем Востоке, вызванное атакой ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, и жесткими ответными действиями израильской армии (ЦАХАЛ) против сектора Газа, всё больше затягивает в воронку эскалации другие страны. В Сирии атакуются американские базы. Сами США, хоть на официальном уровне этот отрицается, якобы повлияли на то, что ЦАХАЛ отложил наземную операцию в Газе. Американские и европейские лидеры и дипломаты совершают поездки на Ближний Восток, стараясь не дать локальному конфликту перерости в региональный, а то и глобальный. Вслед за лидерами США, Германии, Италии, в Израиль прибыл французский президент Макрон. Какие просматриваются наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития событий? Как это отражается и еще может отразиться на восприятии миром российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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