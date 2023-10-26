Еще один лидер ЕС намекнул, что наземная операция Израиля в Газе может стать "ошибкой"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что проведение масштабной наземной операции Израилем в Секторе Газа может стать ошибкой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "France 24".

Макрон и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Французский президент отметил, что есть два вопроса, на которые важно обратить внимание правительству Израиля. Первый – если оно решится на проведения анонсированной ранее наземной операции в Секторе Газа, то это приведет к тому, что будет очень много погибших среди гражданских. Второй вопрос – такая операция скорее всего не сможет гарантировать безопасность Израилю, ведь ситуация только обострится.

"Если это массированное вторжение, ставящее под угрозу жизнь гражданских, то я думаю, что это ошибка…и для Израиля, потому что оно вряд ли защитит Израиль в долгосрочной перспективе и потому что оно несовместимо с уважением к гражданскому населению", — высказался Макрон.

Также лидер Франции подтвердил, что в течение следующих 48 часов корабль ВМС Франции прибудет к берегам Газы. На его борту будет все необходимое для поддержки местных больниц.

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