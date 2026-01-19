Иранские силовики во время подавления протестов целенаправленно стреляют демонстрантам в глаза, голову и грудь. Об этом говорится в расследовании издания The Sunday Times, основанном на свидетельствах врачей и очевидцев. Иранско-немецкий офтальмохирург, профессор Амир Параста, заявил изданию о "совершенно новом уровне жестокости".

Целятся в глаза: врачи рассказали, как расстреливают протестующих в Иране

По словам медиков, только тегеранская клиника Noor зафиксировала около 7 тысяч огнестрельных травм глаз.

"У нас так много ранений глаз, что мы не знаем, кого лечить первым", — рассказал один из врачей.

"За одну ночь в Тегеране пришлось удалить более 800 глаз из-за ранений. По всей стране число ослепших может превышать 8 тысяч", — сообщил другой источник.

"Стреляли людям в затылок с крыш. Когда мы пытались помочь раненым, по нам открыли огонь", — описывают очевидцы работу снайперов.

Интернет в Иране отключен с 8 января, однако показания, фото и видео все же просачиваются через спутниковую связь Starlink. Власти признают около 5 тысяч погибших, но врачи говорят о куда больших масштабах насилия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что жестокие репрессии в Иране, вероятно, привели к подавлению протестов, при этом в пятницу, 16 января, зафиксировали новую волну арестов, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитные организации и местных жителей. В то же время Axios пишет, что находящийся в изгнании в США сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа вмешаться, отметив, что иранские протестующие "рискуют своей жизнью" и надеются на помощь со стороны США. К чему приведут протесты, охватившие всю страну? Вмешаются ли все-таки США? Издание "Комментарии" с этими вопросам и обратилось к экспертам.