logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Целятся в глаза: врачи рассказали, как расстреливают протестующих в Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

Целятся в глаза: врачи рассказали, как расстреливают протестующих в Иране

В Иране протестующих расстреливали в глаза: врачи рассказали шокирующие подробности

19 января 2026, 17:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Иранские силовики во время подавления протестов целенаправленно стреляют демонстрантам в глаза, голову и грудь. Об этом говорится в расследовании издания The Sunday Times, основанном на свидетельствах врачей и очевидцев. Иранско-немецкий офтальмохирург, профессор Амир Параста, заявил изданию о "совершенно новом уровне жестокости".

Целятся в глаза: врачи рассказали, как расстреливают протестующих в Иране

Целятся в глаза: врачи рассказали, как расстреливают протестующих в Иране

По словам медиков, только тегеранская клиника Noor зафиксировала около 7 тысяч огнестрельных травм глаз.

"У нас так много ранений глаз, что мы не знаем, кого лечить первым", — рассказал один из врачей.

"За одну ночь в Тегеране пришлось удалить более 800 глаз из-за ранений. По всей стране число ослепших может превышать 8 тысяч", — сообщил другой источник.

"Стреляли людям в затылок с крыш. Когда мы пытались помочь раненым, по нам открыли огонь", — описывают очевидцы работу снайперов.

Интернет в Иране отключен с 8 января, однако показания, фото и видео все же просачиваются через спутниковую связь Starlink. Власти признают около 5 тысяч погибших, но врачи говорят о куда больших масштабах насилия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что жестокие репрессии в Иране, вероятно, привели к подавлению протестов, при этом в пятницу, 16 января, зафиксировали новую волну арестов, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитные организации и местных жителей. В то же время Axios пишет, что находящийся в изгнании в США сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа вмешаться, отметив, что иранские протестующие "рискуют своей жизнью" и надеются на помощь со стороны США. К чему приведут протесты, охватившие всю страну? Вмешаются ли все-таки США? Издание "Комментарии" с этими вопросам и обратилось к экспертам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости