Іранські силовики під час придушення протестів цілеспрямовано стріляють демонстрантам у вічі, голову та груди. Про це йдеться у розслідуванні видання The Sunday Times, заснованому на свідченнях лікарів та очевидців. Ірансько-німецький офтальмохірург, професор Амір Параста заявив виданню про "цілком новий рівень жорстокості".

Цілються в очі: лікарі розповіли, як розстрілюють протестувальників в Ірані

За словами медиків, лише тегеранська клініка Noor зафіксувала близько 7 тисяч вогнепальних травм очей.

"У нас так багато поранень очей, що ми не знаємо, кого лікувати першим", — розповів один із лікарів.

"За одну ніч у Тегерані довелося видалити понад 800 очей через поранення. По всій країні кількість осліплих може перевищувати 8 тисяч", — повідомило інше джерело.

"Стріляли людям у потилицю з дахів. Коли ми намагалися допомогти пораненим, нам відкрили вогонь", — описують очевидці роботу снайперів.

Інтернет в Ірані відключений з 8 січня, проте показання, фото і відео все ж таки просочуються через супутниковий зв'язок Starlink. Влада визнає близько 5 тисяч загиблих, але лікарі говорять про куди більші масштаби насильства.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що ж таки репресії в Ірані, ймовірно, призвели до придушення протестів, при цьому в п'ятницю, 16 січня, зафіксували нову хвилю арештів, повідомляє Reuters з посиланням на правозахисні організації та місцевих жителів. У той же час Axios пише, що син останнього шаха Ірану Реза Пехлеві, який перебуває у вигнанні в США, закликав президента США Дональда Трампа втрутитися, зазначивши, що іранські протестувальники "ризикують своїм життям" і сподіваються на допомогу з боку США. До чого призведуть протести, що охопили всю країну? Чи все-таки втрутиться США? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.