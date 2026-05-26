Ценники на нефть и топливо рванули вверх: какая причина

Мировые цены на нефть резко пошли вверх после новых военных операций США на юге Ирана и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Инвесторы все больше опасаются, что конфликт в регионе может перерасти в масштабный кризис с глобальными последствиями для энергетического рынка.

Американская нефть марки West Texas Intermediate во вторник почти достигла отметки 92 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI торговались на уровне 91,73 доллара, в то время как международный эталон Brent во время азиатских торгов подскочил до 98,26 доллара за баррель.

Причиной скачка стали удары американских военных по ракетным позициям и судам в южной части Ирана. В Центральном командовании США заявили, что операция была направлена на защиту американских сил и предотвращение возможного минирования морских путей.

Рынки особенно нервно реагируют на любые риски для Ормузского пролива – одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире. Именно по этой узкой морской артерии проходит значительная часть глобального экспорта энергоносителей.

Аналитики отмечают, что Brent более чувствителен к происходящему на Ближнем Востоке, тогда как WTI сильнее зависит от внутреннего рынка США и уровня запасов американской нефти.

Дополнительное напряжение создали заявления президента Дональда Трампа. Он сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются положительно, но в то же время предупредили о возможности новых ударов в случае провала дипломатического процесса.

Ситуацию усугубляет и активизация Израиля. Премьер Беньямин Нетаньяху приказал усилить атаки против Хезболлы, что повышает риск расширения конфликта на весь регион.

Несмотря на нынешний скачок, за последнюю неделю нефтяные котировки все еще остаются более чем на 10% из-за предыдущего оптимизма инвесторов относительно возможного прорыва в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

