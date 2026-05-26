Путін передав Трампу таємне послання через Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що отримав від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова спеціальне послання Володимира Путіна для президента Дональда Трампа. За словами глави американської дипломатії, повідомлення вже передано американському лідеру.

Про зміст послання офіційно не повідомляється, проте сам факт передачі сигналу між Кремлем та Білим домом прозвучав на тлі нового витка напруженості навколо України та загроз подальшої ескалації війни.

Інформацію про це оприлюднив журналіст Алекс Рауфоглу. За його даними, Рубіо особисто розповів журналістам про контакт із Лавровим та підтвердив передачу звернення Путіна Трампу.

Водночас, держсекретар США спробував знизити рівень тривоги після повідомлень про можливу загрозу для іноземних дипломатичних представництв у Києві. Раніше у медіа з'явилися припущення, що Росія нібито попередила Сполучені Штати про необхідність евакуації частини посольства персоналу з української столиці.

Рубіо фактично спростував ці трактування і заявив, що Москва не зверталася безпосередньо до США з такими вимогами. За його словами, російська сторона лише в загальному контексті вказала на небезпеку, яка зберігається в Києві на тлі війни, що триває.

При цьому глава Держдепу наголосив, що затяжні військові конфлікти завжди загрожують виходу ситуації з-під контролю. Він попередив, що кожна нова фаза війни збільшує ризик непередбачуваної ескалації.

На тлі активізації російських ударів по Україні та посилення міжнародної напруги подібні контакти між Москвою та Вашингтоном викликають підвищену увагу. Експерти не виключають, що Кремль намагається через неформальні сигнали вплинути на позицію нової американської адміністрації щодо подальшої підтримки України та перспектив переговорів.

