Близький Схід Цінники на нафту та паливо рвонули вгору: яка причина
Цінники на нафту та паливо рвонули вгору: яка причина

Світові трейдери нервують через загрозу Ормузькій протоці, а ціни на Brent і WTI стрімко наближаються до нових рекордів

26 травня 2026, 11:48
Кравцев Сергей

Світові ціни на нафту різко пішли вгору після нових військових операцій США на півдні Ірану та загострення ситуації навколо Ормузької протоки. Інвестори дедалі більше побоюються, що конфлікт у регіоні може перерости у масштабну кризу з глобальними наслідками для енергетичного ринку.

Ціни на нафту. Фото: із відкритих джерел

Американська нафта марки West Texas Intermediate у вівторок майже досягла позначки 92 долари за барель. Липневі ф’ючерси на WTI торгувалися на рівні 91,73 долара, тоді як міжнародний еталон Brent під час азійських торгів підскочив до 98,26 долара за барель.

Причиною стрибка стали удари американських військових по ракетних позиціях та суднах у південній частині Ірану. У Центральному командуванні США заявили, що операція була спрямована на захист американських сил і запобігання можливому мінуванню морських шляхів.

Ринки особливо нервово реагують на будь-які ризики для Ормузької протоки – одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. Саме через цю вузьку морську артерію проходить значна частина глобального експорту енергоносіїв.

Аналітики зазначають, що Brent більш чутливий до подій на Близькому Сході, тоді як WTI сильніше залежить від внутрішнього ринку США та рівня запасів американської нафти.

Додаткову напругу створили заяви президента Дональда Трампа. Він повідомив, що переговори з Іраном тривають позитивно, але водночас попередив про можливість нових ударів у разі провалу дипломатичного процесу.

Ситуацію ускладнює й активізація Ізраїлю. Прем’єр Беньямін Нетаньягу наказав посилити атаки проти “Хезболли”, що підвищує ризик розширення конфлікту на весь регіон.

Попри нинішній стрибок, за останній тиждень нафтові котирування все ще залишаються нижчими більш ніж на 10% через попередній оптимізм інвесторів щодо можливого прориву у переговорах між Вашингтоном і Тегераном.

Путін передав Трампу таємне послання через Рубіо.



