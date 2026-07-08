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Цены снова подпрыгнут вверх: что произошло после возобновления войны США и Ирана

Военная эскалация на Ближнем Востоке и возвращение американских санкций усилили опасения инвесторов за мировые поставки сырья

8 июля 2026, 13:40
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Кравцев Сергей

Мировые цены на нефть резко пошли вверх после нового витка противостояния между США и Ираном. Инвесторы отреагировали на обмен авиаударами и ужесточение американской санкционной политики, что усилило опасения относительно стабильности поставок энергоносителей с Ближнего Востока.

Цены снова подпрыгнут вверх: что произошло после возобновления войны США и Ирана

Война США и Ирана. Фото: из открытых источников

Стоимость североморской нефти Brent поднялась более чем на 2,5%, превысив отметку в 76 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI также прибавила около 2,6%, закрепившись выше 72 долларов. Рост продолжил тенденцию предыдущего дня, когда котировки уже существенно укрепились на фоне сообщений об отмене Соединенными Штатами генеральной лицензии, позволявшей экспорт отдельных объемов иранской нефти.

По мнению аналитиков ING, само решение Вашингтона не оказывает мгновенного влияния на физический рынок, однако значительно ухудшает ожидания инвесторов. Эксперты считают, что новые ограничения повышают риск окончательного срыва возможных договоренностей между США и Ираном и создают дополнительные предпосылки для дальнейшей нестабильности нефтяного рынка.

Поводом для военной эскалации стали атаки Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. В ответ американские военные нанесли авиаудары по иранским объектам. После этого Тегеран атаковал военные базы США, расположенные в Бахрейне и Кувейте.

Участники рынка опасаются, что дальнейшее развитие конфликта может затронуть транспортировку нефти через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового экспорта сырья. Если напряженность продолжит расти, стоимость нефти может получить новый мощный импульс к росту.

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