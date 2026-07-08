США и Иран вновь оказались на грани большой войны: что происходит

Напряженность между США и Ираном вновь резко возросла после серии взаимных военных ударов, поставив под угрозу действующий режим прекращения огня. Вашингтон объявил о масштабной операции против военной инфраструктуры Ирана, а Тегеран заявил об ответной атаке по американским объектам на Ближнем Востоке.

Война в Иране. Фото: из открытых источников

Как сообщает CNN, Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли удары более чем по 80 иранским объектам в ответ на нападения на коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив.

По информации военных, под удар попали системы противовоздушной обороны, командные пункты, радиолокационные станции, позиции противокорабельных ракет, а также свыше 60 быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции.

В Вашингтоне подчеркнули, что целью операции было ослабление возможностей Ирана продолжать атаки на международное судоходство. Одновременно Министерство финансов США отменило действие лицензии, позволявшей Тегерану экспортировать нефть, фактически вернув санкционные ограничения, несмотря на подписанный ранее меморандум о взаимопонимании.

Ответ Ирана последовал практически сразу. В Корпусе стражей исламской революции заявили о запуске ракет и беспилотников по 85 американским военным объектам, включая базы в Бахрейне и Кувейте. В Тегеране обвинили США в нарушении достигнутых договоренностей и предупредили о готовности к дальнейшей эскалации.

Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что именно действия Вашингтона сорвали достигнутые ранее договоренности. На фоне обмена ударами эксперты предупреждают, что ситуация вокруг Ормузского пролива вновь становится одним из самых опасных очагов напряженности на Ближнем Востоке.

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