Ціни знову підстрибнуть догори: що сталося після відновлення війни США та Ірану

Світові ціни на нафту різко піднялися після нового витка протистояння між США та Іраном. Інвестори відреагували на обмін авіаударами та посилення американської санкційної політики, що посилило побоювання щодо стабільності постачання енергоносіїв з Близького Сходу.

Війна США та Ірану. Фото: з відкритих джерел

Вартість північноморської нафти Brent піднялася більш ніж на 2,5%, перевищивши позначку 76 доларів за барель. Американська нафта марки WTI також додала близько 2,6%, закріпившись понад 72 долари. Зростання продовжило тенденцію попереднього дня, коли котирування вже суттєво зміцнилися на тлі повідомлень про відміну Сполученими Штатами генеральної ліцензії, що дозволяла експорт окремих обсягів іранської нафти.

На думку аналітиків ING, саме рішення Вашингтона не має миттєвого впливу на фізичний ринок, проте значно погіршує очікування інвесторів. Експерти вважають, що нові обмеження підвищують ризик остаточного зриву можливих домовленостей між США та Іраном та створюють додаткові передумови для подальшої нестабільності нафтового ринку.

Приводом для військової ескалації стали атаки Ірану на три комерційні судна, що проходили через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. У відповідь американські військові завдали авіаударів іранським об'єктам. Після цього Тегеран атакував військові бази США, розташовані в Бахрейні та Кувейті.

Учасники ринку побоюються, що подальший розвиток конфлікту може торкнутися транспортування нафти через Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина світового експорту сировини. Якщо напруженість продовжуватиме зростати, вартість нафти може отримати новий потужний імпульс до зростання.

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