Чего ждать Украине из-за угроз удара со стороны Ирана: неожиданный нюанс

Дипломат Андрей Веселовский прокомментировал заявление Ирана о возможных ударах по Украине, назвав это первой прямой угрозой европейской стране со стороны Тегерана. Он считает, что риторика Ирана больше носит политический характер, чем военный, и связана с расширением стратегии устрашения на европейские страны. По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины, представлявшего страну при Европейском Союзе в 2008-2010 годах, такое заявление имеет более глубокие политические основания.

Фото: из открытых источников

Веселовский объяснил, что Иран не несет реальную военную угрозу Украине, а скорее пытается создать политический контекст, манипулируя фактами. Дипломат подчеркнул, что если украинские технологии помогают сбивать летящие на гражданские объекты дроны, это фактически спасает жизнь, а обвинения в "враждебности" в отношении Ирана являются манипуляцией. Украина не является частью непосредственного конфликта с Ираном, но ее географическое положение в Европе заставляет Иран распространять свои угрозы другим европейским государствам.

"Территория Украины – это часть Европы. Если ракета может достичь Киева, она может долететь и до других европейских городов", – отметил Веселовский.

По его словам, это первый шаг к распространению стратегии запугивания на весь европейский континент. Важной целью Ирана является расширение поля конфликта, чтобы сделать его более глобальным, что усложняет создание четкой пропагандистской картины с традиционными ролями "добра" и "зла".

Согласно оценке дипломата, военная угроза от Ирана минимальна. У иранских ракет нет такой скорости, как баллистические ракеты России, и их можно легко обнаружить и перехватить. Веселовский также сравнил время полета иранских ракет в Украину со временем, за которое ракета может долететь из России. Иранские ракеты, по его словам, будут двигаться медленнее, на что Украина уже развивает системы противодействия воздушным целям.

Как уже писали "Комментарии", ракетный удар Ирана по территории Украины маловероятен, даже несмотря на то, что ракеты, которыми владеет Иран, теоретически способны достичь Киева. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, указав ряд стратегических и практических причин, почему для Ирана ракетный удар по Украине не является приоритетом.