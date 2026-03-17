Чого чекати Україні через погрози удару з боку Ірану: несподіваний нюанс

Дипломат Андрій Веселовський прокоментував заяву Ірану про можливі удари по Україні, назвавши це першою прямою загрозою європейській країні з боку Тегерана. Він вважає, що риторика Ірану більше має політичний характер, аніж військовий, і пов'язана з розширенням стратегії залякування на європейські країни. За словами надзвичайного і повноважного посла України, який представляв країну при Європейському Союзі у 2008-2010 роках, така заява має глибші політичні підстави.

Веселовський пояснив, що Іран не несе реальної військової загрози Україні, а швидше намагається створити політичний контекст, маніпулюючи фактами. Дипломат наголосив, що якщо українські технології допомагають збивати дрони, що летять на цивільні об'єкти, це фактично рятує життя, а звинувачення в "ворожості" щодо Ірану є маніпуляцією. Україна не є частиною безпосереднього конфлікту з Іраном, але її географічне положення у Європі змушує Іран поширювати свої загрози на інші європейські держави.

"Територія України – це частина Європи. Якщо ракета може досягти Києва, вона може долетіти й до інших європейських міст", – зазначив Веселовський.

За його словами, це є першим кроком до поширення стратегії залякування на весь європейський континент. Важливою метою Ірану є саме розширення поля конфлікту, щоб зробити його більш глобальним, що ускладнює створення чіткої пропагандистської картини із традиційними ролями "добра" та "зла".

Згідно з оцінкою дипломата, військова загроза від Ірану є мінімальною. Іранські ракети не мають такої швидкості, як балістичні ракети Росії, і їх можна легко виявити та перехопити. Веселовський також порівняв час польоту іранських ракет до України з часом, за який ракета може долетіти з Росії. Іранські ракети, за його словами, будуть рухатися повільніше, на що Україна вже розвиває системи протидії повітряним цілям.

Як вже писали "Коментарі", ракетний удар Ірану по території України малоймовірний, навіть попри те, що ракети, якими володіє Іран, теоретично здатні досягти Києва. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, вказавши на низку стратегічних і практичних причин, чому для Ірану ракетний удар по Україні не є пріоритетом.