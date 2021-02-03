logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

35452.86

ETH/USD

1517.53

LTC/USD

142.49

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Члены конгресса обратились к Байдену с призывом вмешаться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха
commentss НОВОСТИ Все новости

Члены конгресса обратились к Байдену с призывом вмешаться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Американские конгрессмены подчеркнули, что методы ведения военных действий, применяемые в зоне вооруженного конфликта, являются н6езаконными

сегодня, 01:50
Автор:

Ольга Чародий

Члены Конгресса США Джеки Спейер и Адам Шифф выступили с обращением к   президенту Джо Байдену, в котором призвали его выразить более активную позицию по отношению к военной агрессии в Нагорном Карабахе.

Члены конгресса обратились к Байдену с призывом вмешаться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Джо Байден. Фото: pravda.com.ua

Конгрессмены подчеркнули, что методы ведения военных действий, применяемые в зоне вооруженного конфликта, являются н6езаконными и требуют безотлагательного вмешательства в ситуацию, пишут члены Конгресса Джеки Спир и Адам Шифф в статье для San Francisco Chronicle.

"К сожалению, по мере того, как разыгрывался этот разрушительный исход, Соединенные Штаты предприняли лишь половинчатые и безрезультатные усилия, чтобы положить конец боевым действиям, и уступили главную роль лидера другим", — говорится в обращении.

Как говорится в  заявлении, теперь администрация Байдена должна будет исправить этот катастрофический исход. После нарушения трех соглашений о прекращении огня, заключенных в рамках международных переговоров, силы Азербайджана продвинулись в пределах нескольких миль от столицы страны Степанакерта.

Напомним, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили выполнение соглашений, подписанных 10 ноября, о прекращении огня. Об этом сообщается на сайте МИД Армении. 

Министр иностранных дел Армении отметил необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения депортированных арцахских армян. Министры также подчеркнули важность сотрудничества с ООН и движением Красного Креста.  Напомним, жители поселков в Нагорном Карабахе сжигают свои дома перед уходом, чтобы "не отдавать их Азербайджану", несмотря на мирное соглашение. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sfchronicle.com/opinion/openforum/article/Biden-should-make-U-S-a-force-for-democracy-and-15912346.php
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ