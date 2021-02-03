Члены конгресса обратились к Байдену с призывом вмешаться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха

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Ольга Чародий
Члены Конгресса США Джеки Спейер и Адам Шифф выступили с
обращением к президенту Джо Байдену, в
котором призвали его выразить более активную позицию по отношению к военной
агрессии в Нагорном Карабахе.
Джо Байден. Фото: pravda.com.ua
Конгрессмены подчеркнули, что методы ведения военных
действий, применяемые в зоне вооруженного конфликта, являются н6езаконными и
требуют безотлагательного вмешательства в ситуацию, пишут члены Конгресса Джеки
Спир и Адам Шифф в статье для San Francisco Chronicle.
"К сожалению, по мере того, как разыгрывался этот
разрушительный исход, Соединенные Штаты предприняли лишь половинчатые и
безрезультатные усилия, чтобы положить конец боевым действиям, и уступили
главную роль лидера другим", — говорится в обращении.
Как говорится в заявлении, теперь администрация Байдена должна будет исправить этот катастрофический исход. После нарушения трех соглашений о прекращении огня, заключенных в рамках международных переговоров, силы Азербайджана продвинулись в пределах нескольких миль от столицы страны Степанакерта.
Напомним, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили выполнение соглашений, подписанных 10 ноября, о прекращении огня. Об этом сообщается на сайте МИД Армении.Министр иностранных дел Армении отметил необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения депортированных арцахских армян. Министры также подчеркнули важность сотрудничества с ООН и движением Красного Креста. Напомним, жители поселков в Нагорном Карабахе сжигают свои дома перед уходом, чтобы "не отдавать их Азербайджану", несмотря на мирное соглашение.
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