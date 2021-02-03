Члены конгресса обратились к Байдену с призывом вмешаться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Члены Конгресса США Джеки Спейер и Адам Шифф выступили с обращением к президенту Джо Байдену, в котором призвали его выразить более активную позицию по отношению к военной агрессии в Нагорном Карабахе.

Джо Байден. Фото: pravda.com.ua

Конгрессмены подчеркнули, что методы ведения военных действий, применяемые в зоне вооруженного конфликта, являются н6езаконными и требуют безотлагательного вмешательства в ситуацию, пишут члены Конгресса Джеки Спир и Адам Шифф в статье для San Francisco Chronicle.

"К сожалению, по мере того, как разыгрывался этот разрушительный исход, Соединенные Штаты предприняли лишь половинчатые и безрезультатные усилия, чтобы положить конец боевым действиям, и уступили главную роль лидера другим", — говорится в обращении.

Как говорится в заявлении, теперь администрация Байдена должна будет исправить этот катастрофический исход. После нарушения трех соглашений о прекращении огня, заключенных в рамках международных переговоров, силы Азербайджана продвинулись в пределах нескольких миль от столицы страны Степанакерта.

Напомним, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили выполнение соглашений, подписанных 10 ноября, о прекращении огня. Об этом сообщается на сайте МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении отметил необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения депортированных арцахских армян. Министры также подчеркнули важность сотрудничества с ООН и движением Красного Креста. Напомним, жители поселков в Нагорном Карабахе сжигают свои дома перед уходом, чтобы "не отдавать их Азербайджану", несмотря на мирное соглашение.

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