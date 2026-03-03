Что будет с оружием в Украине из-за обострения на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже стало своеобразной загадкой с многими неизвестными относительно того, не снизятся ли поставки оружия ВСУ от западных партнеров? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Поставки оружия Украине. Фото: из открытых источников

Проблемы не будет, если США в течение месяца урегулируют ситуацию и завершат операцию в Иране

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке в самом деле может повлиять на поставки Украине боеприпасов, включая ракеты для ЗРК Patriot от США. Особенно, если операция Вашингтона и Израиля против Ирана не закончится в течение месяца.

Эксперт отметил, что сейчас главной целью США является смена власти в Иране на более лояльную к Вашингтону.

"Сделать это скорее всего удастся путем протестов, а не военно-сухопутной операции. Сейчас для ее развития нет потенциала", — подчеркнул Коваленко.

Обозреватель считает, что потенциальная проблема с поставками боеприпасов Украине от США исчезнет, когда ситуация с Ираном урегулируется. Он добавил, что Штаты, вероятнее всего, не смогут поставлять Украине то, что обещают, так как Вашингтон сильно вовлечен в военные действия в Иране. По его словам, фактически – это вопрос месяца.

Коваленко прогнозирует, что проблемы не будет, если США в течение месяца урегулируют ситуацию и завершат операцию в Иране. Тем не менее, по его словам, Украина может столкнуться с определенными трудностями, если операция продлится дольше.

"Может возникнуть соответствующий дефицит, поскольку в этих ракетах будут заинтересованы и в Саудовской Аравии, и в ОАЭ, и Израилю они будут нужны. Все будет зависеть от того, как быстро разрешится конфликт", — объяснил обозреватель.

Есть риск, что нам не хватит средств противоракетной обороны

Полковник Вооруженных сил Украины и военный эксперт Владислав Селезнев заявил в эфире "Украинского Радио", что украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать мощности, увеличив свою долю в обеспечении армии по сравнению с прошлым годом. В то же время ситуация на Ближнем Востоке не должна помешать западным поставкам.

По словам эксперта, Украина уверенно движется по пути самообеспечения, хотя путь к полной независимости от поставок еще продолжается.

"Мы критически зависим от помощи со стороны наших западных партнеров. Постепенно процент военно-технического обеспечения Сил обороны, которое осуществляется ВПК Украины, увеличивается. В прошлом году он составлял 40%, а в этом году уже 50%", — подчеркнул эксперт.

Селезнев говорит, что, несмотря на положительную динамику в производстве собственного оружия, некоторые сектора остаются уязвимыми. Наибольшую обеспокоенность вызывает способность защитить небо от массированных атак.

"Есть риск, что нам не хватит средств противоракетной обороны", — отмечает полковник.

Анализируя геополитическую ситуацию, в частности события в Иране и действия коалиции США и Израиля, эксперт подчеркнул, что эти события не должны привести к сокращению военной помощи для ВСУ из-за разницы в типах вооружения.

