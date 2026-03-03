Что будет с оружием в Украине из-за обострения на Ближнем Востоке

Рубрики
Кравцев Сергей
Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже стало своеобразной загадкой с многими неизвестными относительно того, не снизятся ли поставки оружия ВСУ от западных партнеров? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке в самом деле может повлиять на поставки Украине боеприпасов, включая ракеты для ЗРК Patriot от США. Особенно, если операция Вашингтона и Израиля против Ирана не закончится в течение месяца.
Эксперт отметил, что сейчас главной целью США является смена власти в Иране на более лояльную к Вашингтону.
Обозреватель считает, что потенциальная проблема с поставками боеприпасов Украине от США исчезнет, когда ситуация с Ираном урегулируется. Он добавил, что Штаты, вероятнее всего, не смогут поставлять Украине то, что обещают, так как Вашингтон сильно вовлечен в военные действия в Иране. По его словам, фактически – это вопрос месяца.
Коваленко прогнозирует, что проблемы не будет, если США в течение месяца урегулируют ситуацию и завершат операцию в Иране. Тем не менее, по его словам, Украина может столкнуться с определенными трудностями, если операция продлится дольше.
Полковник Вооруженных сил Украины и военный эксперт Владислав Селезнев заявил в эфире "Украинского Радио", что украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать мощности, увеличив свою долю в обеспечении армии по сравнению с прошлым годом. В то же время ситуация на Ближнем Востоке не должна помешать западным поставкам.
По словам эксперта, Украина уверенно движется по пути самообеспечения, хотя путь к полной независимости от поставок еще продолжается.
Селезнев говорит, что, несмотря на положительную динамику в производстве собственного оружия, некоторые сектора остаются уязвимыми. Наибольшую обеспокоенность вызывает способность защитить небо от массированных атак.
Анализируя геополитическую ситуацию, в частности события в Иране и действия коалиции США и Израиля, эксперт подчеркнул, что эти события не должны привести к сокращению военной помощи для ВСУ из-за разницы в типах вооружения.
