Кремль наблюдает за ударами по Ирану, не рискуя встать на сторону союзника: о чем это говорит

За эскалацией конфликта на Ближнем Востоке следит весь мир. Противостояние между Ираном и Израилем с США затронуло и другие страны Персидского залива. О чем говорят заявления и действия ключевых мировых игроков на события в Иране и вокруг Ирана? В частности, о чем говорит позиция Москвы, которая кроме громких заявлений не готова вступаться за своего ключевого союзника на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Операция США и Израиля в Иране

Вряд ли Путин переживает из-за того, что Россия может стать одной из следующих целей США.

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский говорит, что ситуация с Россией очень интересна. А ведь США продолжают буквально уничтожать режимы союзников страны-агрессора: в Сирии, Венесуэле. Теперь в Иране. И каждый раз Россия может только "публично осуждать", почти как ООН, и как максимум – предоставлять убежище тем, кто успел убежать.

"Вряд ли Путин переживает из-за того, что Россия или он лично могут стать одними из следующих целей США и Трампа. Но, по всей вероятности, он переживает за лояльность своих партнеров. Ведь союзники Кремля начнут – если уже не начали – задумываться над тем, что с ними может произойти аналогичная история, а РФ снова только осудит действия США и фактически ничем не поможет", – прокомментировал эксперт.

Подытоживая Денис Гороховский отметил, что уже можно говорить о том, что влияние России в регионе будет значительно ниже, чем раньше.

В Пекине и Пхеньяне заметили отказ Москвы вмешаться в конфликт на стороне Ирана

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос сразу отметил, что стоит обратить внимание на довольно хорошую новость: благодаря вмешательству Мохсена Резаи и давлению Китая, Ормузский пролив открыт до начала торгов в понедельник. Это сбило панику на рынке нефти (Brent торгуется на уровне $78-80).

"ОАЭ и Саудовская Аравия успешно отразили массированные ракетные атаки КСИР (True Promise IV). Позиция арабских столиц – полная нейтрализация иранской опасности. То, что Украина упоминается как важный элемент усиления противовоздушной обороны стран Залива – хороший знак. Своевременное заявление Зеленского об этом – нам плюс в карму. Великобритания, Франция и Германия выразили поддержку праву иранского народа на демократический транзит, являющийся дипломатическим "зеленым светом" для действий коалиции", – отметил эксперт.

Что касается отказа Москвы вмешаться в конфликт на стороне Тегерана, то эксперт говорит, что этот отказ услышали в Пекине и Пхеньяне как сигнал о немощности РФ. Попытки Москвы связаться с Вашингтоном по этому вопросу оказались неудачными.

"Пекин переходит к прямому управлению кризисом (кейс Ормузского пролива). Хорошо это или плохо – пока непонятно, но ажиотаж на рынках сбили. Подытожим: в Тегеране царит "двоевластие" между парализованным Переходным советом и радикальным крылом КСИР, которое готово к ядерной эскалации. Следующие 48 часов станут решающими для формализации капитуляции режима или последующей эскалации, если будет чем", – констатировал эксперт.

