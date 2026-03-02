Кремль наблюдает за ударами по Ирану, не рискуя встать на сторону союзника: о чем это говорит

Рубрики
Кравцев Сергей
За эскалацией конфликта на Ближнем Востоке следит весь мир. Противостояние между Ираном и Израилем с США затронуло и другие страны Персидского залива. О чем говорят заявления и действия ключевых мировых игроков на события в Иране и вокруг Ирана? В частности, о чем говорит позиция Москвы, которая кроме громких заявлений не готова вступаться за своего ключевого союзника на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Операция США и Израиля в Иране
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский говорит, что ситуация с Россией очень интересна. А ведь США продолжают буквально уничтожать режимы союзников страны-агрессора: в Сирии, Венесуэле. Теперь в Иране. И каждый раз Россия может только "публично осуждать", почти как ООН, и как максимум – предоставлять убежище тем, кто успел убежать.
Подытоживая Денис Гороховский отметил, что уже можно говорить о том, что влияние России в регионе будет значительно ниже, чем раньше.
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос сразу отметил, что стоит обратить внимание на довольно хорошую новость: благодаря вмешательству Мохсена Резаи и давлению Китая, Ормузский пролив открыт до начала торгов в понедельник. Это сбило панику на рынке нефти (Brent торгуется на уровне $78-80).
Что касается отказа Москвы вмешаться в конфликт на стороне Тегерана, то эксперт говорит, что этот отказ услышали в Пекине и Пхеньяне как сигнал о немощности РФ. Попытки Москвы связаться с Вашингтоном по этому вопросу оказались неудачными.
