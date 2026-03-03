Що буде зі зброєю в Україні через загострення на Близькому Сході

Загострення ситуації на Близькому Сході вже стало своєрідною загадкою з багатьма невідомими щодо того, чи не зменшаться постачання зброї ЗСУ від західних партнерів? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Постачання зброї Україні. Фото: з відкритих джерел

Проблеми не буде, якщо США протягом місяця врегулюють ситуацію та завершать операцію в Ірані

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході може вплинути на постачання Україні боєприпасів, включаючи ракети для ЗРК Patriot від США. Особливо якщо операція Вашингтона та Ізраїлю проти Ірану не закінчиться протягом місяця.

Експерт зазначив, що зараз головною метою США є зміна влади в Ірані на лояльнішу до Вашингтона.

"Зробити це, швидше за все, вдасться шляхом протестів, а не військово-сухопутної операції. Зараз для її розвитку немає потенціалу", — наголосив Коваленко.

Оглядач вважає, що потенційна проблема із постачанням боєприпасів Україні від США зникне, коли ситуація з Іраном врегулюється. Він додав, що Штати, найімовірніше, не зможуть постачати Україні те, що обіцяють, оскільки Вашингтон дуже залучений до військових дій в Ірані. За його словами, фактично це питання місяця.

Коваленко прогнозує, що проблеми не буде, якщо США протягом місяця врегулюють ситуацію та завершать операцію в Ірані. Проте, за його словами, Україна може мати справу з певними труднощами, якщо операція триватиме довше.

"Може виникнути відповідний дефіцит, оскільки в цих ракетах будуть зацікавлені і в Саудівській Аравії, і в ОАЕ, і Ізраїлі вони будуть потрібні. Все залежатиме від того, як швидко вирішиться конфлікт", — пояснив оглядач.

Є ризик, що нам не вистачить засобів протиракетної оборони

Полковник Збройних сил України та військовий експерт Владислав Селезньов заявив в ефірі "Українського Радіо", що український оборонно-промисловий комплекс продовжує нарощувати потужності, збільшивши свою частку у забезпеченні армії порівняно з минулим роком. Водночас ситуація на Близькому Сході не повинна завадити західним постачанням.

За словами експерта, Україна впевнено рухається шляхом самозабезпечення, хоча шлях до повної незалежності від поставок ще триває.

"Ми критично залежимо від допомоги з боку наших західних партнерів. Поступово відсоток військово-технічного забезпечення Сил оборони, яке здійснюється ВПК України, збільшується. Минулого року він становив 40%, а цього року вже 50%", — наголосив експерт.

Селезньов каже, що, незважаючи на позитивну динаміку у виробництві власної зброї, деякі сектори залишаються вразливими. Найбільше занепокоєння викликає здатність захистити небо від масованих атак.

"Є ризик, що нам не вистачить засобів протиракетної оборони", – зазначає полковник.

Аналізуючи геополітичну ситуацію, зокрема події в Ірані та дії коаліції США та Ізраїлю, експерт наголосив, що ці події не повинні призвести до скорочення військової допомоги для ЗСУ через різницю в типах озброєння.

