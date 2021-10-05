Циклон "Шахин" свирепствует в Омане и Иране: стихия продолжает уносить жизни людей (ВИДЕО)

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Денис Подставной
Тропический циклон "Шахин", который обрушился на регионы Омана и Ирана уносит жизни людей. Об этом сообщает издание BBC.
Наводнения в Омане. Фото: Reuters
Как стало известно, на северное побережье Омана циклон принёс проливные дожи, оползни и наводнения. Скорость порывов ветра достигала 150 километров в час.
Власти Омана сообщили о гибели семи человек в провинции Северная Аль-Батина в понедельник. Еще четыре человека погибли в результате оползней в воскресенье. Согласно данным СМИ, в Иране стихия унесла жизни двух рыбаков.
Трое человек пропали без вести у побережья провинции Белуджистан, которая находится вблизи границы с Пакистаном.
Отмечается, что "Шахин" нанес повреждения инфраструктуре городов. Разрушены некоторые дороги и электросети.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что Италию накрыли масштабные наводнения. Непогода обрушилась на итальянский регион Легурия, что на севере страны. Потоки воды уничтожают всё на своем пути. 4 сентября почти все школы в регионе оставались закрытыми. Стихия повлияла на ход местных выборов в столице провинции Генуи. В нескольких городах сошли оползни.
Также "Комментарии" информировали о том, что в Италии один из богатейших людей Румынии погиб в авиакатастрофе. Летательный аппарат рухнул прямиком на здание в городе Сан-Донато-Миланезе. Стало известно, что на борту частного самолета находился миллиардер и члены его семьи. В результате происшествия не выжил никто. На место событий поспешили спасатели, правоохранители и медики. На данный момент устанавливаются причины трагедии. Подробно об этом читайте в нашем материале.
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