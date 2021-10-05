Циклон "Шахин" свирепствует в Омане и Иране: стихия продолжает уносить жизни людей (ВИДЕО)

Тропический циклон "Шахин", который обрушился на регионы Омана и Ирана уносит жизни людей. Об этом сообщает издание BBC.

Наводнения в Омане. Фото: Reuters

Как стало известно, на северное побережье Омана циклон принёс проливные дожи, оползни и наводнения. Скорость порывов ветра достигала 150 километров в час.

Власти Омана сообщили о гибели семи человек в провинции Северная Аль-Батина в понедельник. Еще четыре человека погибли в результате оползней в воскресенье. Согласно данным СМИ, в Иране стихия унесла жизни двух рыбаков.

Трое человек пропали без вести у побережья провинции Белуджистан, которая находится вблизи границы с Пакистаном.

Отмечается, что "Шахин" нанес повреждения инфраструктуре городов. Разрушены некоторые дороги и электросети.

епогода обрушилась на итальянский регион Легурия, что на севере страны.

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В нескольких городах сошли оползни.

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