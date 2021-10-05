Италию накрыли масштабные наводнения: потоки воды уничтожают всё на своем пути (ВИДЕО)



















Италию накрыло масштабное наводнение. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Наводнения в Италии. Фото: genova.republika.it

Как стало известно, непогода обрушилась на итальянский регион Легурия, что на севере страны. Проливные дожди стали причиной оползней и наводнений.

Из-за стихии вчера, 4 сентября почти все школы в регионе оставались закрытыми. Также она повлияла на ход местных выборов в столице провинции Генуи. Несколько участков пришлось закрыть, а подсчет голосов задерживается.

Потоки воды фактически затопили город Понтинвреа. В нескольких других городах сошли оползни. Специалисты подсчитали, что за последние шесть часов в регионе выпало до 457 миллиметров осадков.

В Сети появляются фото и видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как вода смешанная с грязью разлилась городами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что извержение вулкана на Канарах стало сильнее. Согласно данным СМИ северная сторона Кумбре-Вьеха обрушилась. Это привело к более мощному и быстрому извержению. Новый поток раскалённой вулканической породы угрожает нескольким населённым пунктам, которые находятся поблизости. На данный момент уже несколько тысяч граждан, которые проживали в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома.

Также "Комментарии" информировали о том, что мощный водяной смерч обрушился на побережье французского курортного города. Отмечается, что подобные атмосферные явления довольно часто наблюдаются в данном регионе. В это время на Корсике объявили о "желтом" уровне штормовой опасности. Метеорологическая служба призывает к осторожности. Подробно об этом читайте в нашем материале.



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