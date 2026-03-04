logo

Ближний Восток ЦРУ вступает в игру: к чему теперь готовятся США в Иране
ЦРУ вступает в игру: к чему теперь готовятся США в Иране

США могут готовить восстание в Иране

4 марта 2026, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, скорее всего, поставляет оружие курдским формированиям, чтобы усилить внутренние противостояния в Иране. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

ЦРУ вступает в игру: к чему теперь готовятся США в Иране

Курды. Фото: из открытых источников

По информации источников телеканала, администрация американского президента Дональда Трампа проводит консультации с иранской оппозицией и курдскими лидерами относительно возможного предоставления им военной помощи.

Ожидается, что в ближайшее время курдские отряды в Иране могут присоединиться к наземной операции на западе страны. Один из американских чиновников отметил, что сейчас сложилась благоприятная возможность для таких действий.

По информации источников, замысел Вашингтона заключается в том, чтобы курдские формирования вступили в противостояние с иранскими силовиками.

Это, как считается, позволит жителям крупных городов выходить на акции протеста без жесткого подавления, подобного событиям января. Другой собеседник добавил, что активность курдов может дестабилизировать ситуацию в регионе и истощить военный потенциал Ирана.

Стоит напомнить, что курды – это народ, проживающий преимущественно в горах в области Курдистан на юго-востоке Турции, западе Ирана, севере Ирака и северо-востоке Сирии.

В Иране курды живут на западе и севере страны. Социально-политическая и экономическая неудовлетворенность иранских курдов, ограничение их национально-государственного статуса и другие причины породили претензии к властным структурам.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин усиливает давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от действий, которые могут нарушить экспорт катарского газа или другие поставки энергоносителей через Ормузский пролив. Об этом говорится в материале "Bloomberg".




Источник: https://edition.cnn.com/2026/03/03/politics/cia-arming-kurds-iran
