ЦРУ вступає у гру: до чого тепер готуються США в Ірані

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США, швидше за все, постачає зброю курдським формуванням, щоб посилити внутрішні протистояння в Ірані. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "CNN".

Курди. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел телеканалу, адміністрація американського президента Дональда Трампа проводить консультації з іранською опозицією та курдськими лідерами щодо можливого надання їм військової допомоги.

Очікується, що найближчим часом курдські загони в Ірані можуть приєднатися до наземної операції на заході країни. Один із американських чиновників зазначив, що зараз склалася сприятлива можливість для таких дій.

За інформацією джерел, план Вашингтона полягає в тому, щоб курдські формування вступили в протистояння з іранськими силовиками.

Це, як вважається, дозволить мешканцям великих міст виходити на акції протесту без жорсткого придушення, подібного до подій січня. Інший співрозмовник додав, що активність курдів може дестабілізувати ситуацію в регіоні та виснажити військовий потенціал Ірану.

Курди — це народ, який проживає переважно в горах в області Курдистан на південному сході Туреччини, заході Ірану, півночі Іраку та північному сході Сирії.

В Ірані курди живуть на заході та півночі країни. Соціально-політична та економічна незадоволеність іранських курдів, обмеження їхнього національно-державного статусу та інші причини породили претензії до владних структур.

