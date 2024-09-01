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Давний соратник Путина таки бросил его проект ОДКБ на всех уровнях

Власти Армении начали резко критиковать ОДКБ за бездействие, когда в сентябре 2023 года Азербайджан начал свою операцию в Нагорном Карабахе.

сегодня, 18:25
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Лиля Воробьева

  Армения на время прекратила свою деятельность в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на всех уровнях, что страна считает достаточным шагом на данном этапе.

Давний соратник Путина таки бросил его проект ОДКБ на всех уровнях

Никол Пашинян (фото из открытых источников)

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, сообщает News am.

Пашинян затронул вопрос о том, что необходимо для выхода Армении из ОДКБ. По его словам, этот вопрос может вызвать разные дискуссии. Одни могут утверждать, что замораживания достаточно, другие могут считать иначе. Но, как подчеркнул премьер, Армения приняла решение, считающее правильным на данный момент.

При этом Пашинян отметил, что сейчас нет необходимости принимать дополнительные решения по ОДКБ, но не исключил, что такая необходимость может возникнуть в будущем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пашинян готов заморозить участие Армении в ОДКБ , но есть условие. Правительство Армении может юридически прекратить участие в ОДКБ, если позиции этой организации относительно территориальной целостности страны не изменятся.

Как он утверждает, оговоренная позиция представляет угрозу национальной безопасности Армении. В частности, ОДКБ, игнорируя собственные обязательства, придерживаясь которых должна демонстрировать соответствующую позицию по безопасности этой страны, делает обратное.

Он заявил, что в ОДКБ действует принцип консенсуса при принятии решений, поэтому мы ничего не блокируем, но и не участвуем по простой причине: у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать?

Также Никол Пашинян подчеркнул, что если ситуация не будет меняться, то будет подниматься вопрос о действительно юридической заморозке участия в ОДКБ.




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Источник: https://news.am/rus/news/840230.html
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