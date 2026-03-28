Детский призыв в Иране: КСИР привлекает 12-летних подростков и выдает им оружие

В Иране официально разрешили привлекать несовершеннолетних к выполнению силовых задач. Согласно сообщению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отныне мальчики в возрасте от 12 лет будут выполнять полицейские и оборонные функции непосредственно в Тегеране.

Офицер иранских сил безопасности стоит на страже во время правительственного митинга в Тегеране 13 марта 2026 года. (AFP)

Решение о радикальном снижении возрастного порога для службы в иранских силовых структурах объясняют якобы инициативой самих подростков. Представитель КСИР заявил, что такой шаг стал ответом на "массовые запросы самих детей", изъявивших желание приобщиться к охране порядка.

По свидетельствам очевидцев и официальным данным, малолетние "новобранцы" уже получили боевое снаряжение.

"Дети вооружены пистолетами-пулеметами Узи и автоматами Калашникова", — отмечают в отчетах по текущей ситуации в иранской столице.

Правозащитники и международные наблюдатели выражают глубокую обеспокоенность по поводу использования детей-солдатов для патрулирования улиц и выполнения функций, которые обычно возлагаются на профессиональные правоохранительные органы.

