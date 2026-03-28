Дитячий призов в Ірані: КВІР залучає 12-річних підлітків та видає їм зброю

В Ірані офіційно дозволили залучати неповнолітніх до виконання силових завдань. Згідно з повідомленням Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), відтепер хлопчики віком від 12 років будуть виконувати поліцейські та оборонні функції безпосередньо в Тегерані.

Офіцер іранських сил безпеки стоїть на варті під час урядового мітингу в Тегерані 13 березня 2026 року. (AFP)

Рішення про радикальне зниження вікового порогу для служби в іранських силових структурах пояснюють нібито ініціативою самих підлітків. Представник КВІР заявив, що такий крок став відповіддю на "масові запити самих дітей", які виявили бажання долучитися до охорони порядку.

За свідченнями очевидців та офіційними даними, малолітні "новобранці" вже отримали бойове спорядження.

"Діти озброєні пістолетами-кулеметами Узі та автоматами Калашникова", — зазначають у звітах щодо поточної ситуації в іранській столиці.

Правозахисники та міжнародні спостерігачі висловлюють глибоке занепокоєння через використання дітей-солдатів для патрулювання вулиць та виконання функцій, які зазвичай покладаються на професійні правоохоронні органи.

