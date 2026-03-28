Дитячий призов в Ірані: КВІР залучає 12-річних підлітків та видає їм зброю
Дитячий призов в Ірані: КВІР залучає 12-річних підлітків та видає їм зброю

«За запитами самих дітей»: корпус вартових ісламської революції озброїв підлітків автоматами

28 березня 2026, 18:58
Недилько Ксения

В Ірані офіційно дозволили залучати неповнолітніх до виконання силових завдань. Згідно з повідомленням Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), відтепер хлопчики віком від 12 років будуть виконувати поліцейські та оборонні функції безпосередньо в Тегерані.

Дитячий призов в Ірані: КВІР залучає 12-річних підлітків та видає їм зброю

Офіцер іранських сил безпеки стоїть на варті під час урядового мітингу в Тегерані 13 березня 2026 року. (AFP)

Рішення про радикальне зниження вікового порогу для служби в іранських силових структурах пояснюють нібито ініціативою самих підлітків. Представник КВІР заявив, що такий крок став відповіддю на "масові запити самих дітей", які виявили бажання долучитися до охорони порядку.

За свідченнями очевидців та офіційними даними, малолітні "новобранці" вже отримали бойове спорядження.

"Діти озброєні пістолетами-кулеметами Узі та автоматами Калашникова", — зазначають у звітах щодо поточної ситуації в іранській столиці.

Правозахисники та міжнародні спостерігачі висловлюють глибоке занепокоєння через використання дітей-солдатів для патрулювання вулиць та виконання функцій, які зазвичай покладаються на професійні правоохоронні органи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про тимчасове припинення вогневого впливу на енергетичну інфраструктуру Ірану. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй платформі TRUTH Social, зазначивши, що "США призупиняють удари по енергооб'єктах Ірану на 10 днів".

За словами глави Білого дому, таке рішення було прийняте після звернення іранської сторони. Попри напружену ситуацію, Трамп налаштований оптимістично щодо дипломатичного треку, підкресливши, що діалог між Вашингтоном та Тегераном триває і ці контакти проходять "дуже добре".



