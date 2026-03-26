Невже кінець: Трамп оголосив 10-денну паузу в ударах по енергетиці Ірану

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про тимчасове припинення вогневого впливу на енергетичну інфраструктуру Ірану. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй платформі TRUTH Social, зазначивши, що "США призупиняють удари по енергооб'єктах Ірану на 10 днів".

Дональд Трамп. Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами глави Білого дому, таке рішення було прийняте після звернення іранської сторони. Попри напружену ситуацію, Трамп налаштований оптимістично щодо дипломатичного треку, підкресливши, що діалог між Вашингтоном та Тегераном триває і ці контакти проходять "дуже добре".

Водночас у провідних американських ЗМІ з'явилася інформація про підготовку до радикальнішої фази конфлікту. Видання The New York Times стверджує, що рішення про початок наземної операції проти Ірану вже прийнято. Своєю чергою, The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в Конгресі, повідомляє, що вторгнення може розпочатися найближчим часом.

Ситуація загострюється через ультиматуми Тегерана: Іран пригрозив замінувати Перську затоку та стратегічно важливу Ормузьку протоку, якщо армія США спробує захопити острів Харк. На тлі цих загроз Держдепартамент США вже закликав американців в ОАЕ терміново знайти укриття, а туристам порадив негайно залишити регіон.

