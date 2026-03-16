Действительно ли Иран просит о перемирии и начинает переговоры: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал неправдивыми слухи о том, что Тегеран якобы просил прекращения огня или переговоры с Соединенными Штатами, о чем ранее говорил Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью программе Face the Nation на канале CBS.
Аббас Арагчи.
Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран, похоже, готов был заключить соглашение, однако на условиях, которые Вашингтон считает неприемлемыми.
Арагчи также отверг утверждение о том, что для Ирана нынешняя ситуация "война на выживание".
Кроме того, дипломат заявил, что несколько государств обратились в Иран с просьбой обеспечить безопасный проход их нефтегазовых судов через Ормузский пролив.
Он добавил, что в Тегеран уже обращались с такими запросами.
По его словам, окончательное решение о проходе судов принимают военные, и они уже решили разрешить группе судов, принадлежащих разным странам, пройти безопасно. При этом Арагчи повторил заявления иранских чиновников о том, что отдельным государствам уже разрешили проходить через пролив.
