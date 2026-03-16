Действительно ли Иран просит о перемирии и начинает переговоры: что известно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал неправдивыми слухи о том, что Тегеран якобы просил прекращения огня или переговоры с Соединенными Штатами, о чем ранее говорил Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью программе Face the Nation на канале CBS.

Нет, мы никогда не просили о прекращении огня, и мы никогда даже не просили о переговорах. Мы готовы защищаться столько, сколько нужно", – сказал министр.

Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран, похоже, готов был заключить соглашение, однако на условиях, которые Вашингтон считает неприемлемыми.

Арагчи также отверг утверждение о том, что для Ирана нынешняя ситуация "война на выживание".

"Достаточно стабильная и сильная. Мы только защищаем свой народ от [этого] акта агрессии", — подчеркнул глава иранского МИД.

Кроме того, дипломат заявил, что несколько государств обратились в Иран с просьбой обеспечить безопасный проход их нефтегазовых судов через Ормузский пролив.

"Мы открыты для стран, которые хотят поговорить с нами о безопасном проходе своих судов", — сказал Арагчи.

Он добавил, что в Тегеран уже обращались с такими запросами.

"К нам обратился ряд стран, желающих обеспечить безопасный проход для своих судов", — заявил министр, однако отказался уточнять, о каких именно государствах идет речь.

По его словам, окончательное решение о проходе судов принимают военные, и они уже решили разрешить группе судов, принадлежащих разным странам, пройти безопасно. При этом Арагчи повторил заявления иранских чиновников о том, что отдельным государствам уже разрешили проходить через пролив.

