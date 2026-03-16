НАТО чекає "дуже погане майбутнє": Трамп поставив Альянсу жорсткий ультиматум

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО чекає погане майбутнє, якщо Альянс відмовиться допомогти Вашингтону прибрати загрозу для проходу суден в Ормузькій протоці. Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю Financial Times.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
При цьому він навів для порівняння ситуацію за допомогою України. За словами Трампа, США не мали допомагати країнам ЄС з Україною, адже Україна знаходиться за тисячі миль від США, але Вашингтон допоміг європейцям.
За його словами, Європа та Китай одержують значну частину своєї нафти через Ормузьку протоку, тому мають приєднатися до підтримки "порядку", адже самі є бенефіціарами цього ключового шляху.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що військовий потенціал Ірану практично знищений, проте країна, як і раніше, здатна проводити точкові атаки проти судноплавства. У зв'язку з цим Вашингтон закликає світових лідерів приєднатися до спільного захисту стратегічно важливого морського маршруту — Ормузька протока. Відповідну заяву американський лідер опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.
Трамп звернувся до низки ключових союзників і партнерів: до Китаю, Великобританії, Франції, Японії та Південної Кореї із закликом направити військові кораблі до Ормузської протоки для спільного патрулювання.