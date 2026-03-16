НАТО чекає "дуже погане майбутнє": Трамп поставив Альянсу жорсткий ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО чекає погане майбутнє, якщо Альянс відмовиться допомогти Вашингтону прибрати загрозу для проходу суден в Ормузькій протоці. Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю Financial Times.

"Якщо відповіді не буде або якщо вона буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО", — заявив Дональд Трамп.

При цьому він навів для порівняння ситуацію за допомогою України. За словами Трампа, США не мали допомагати країнам ЄС з Україною, адже Україна знаходиться за тисячі миль від США, але Вашингтон допоміг європейцям.

"Тепер побачимо, чи допоможуть вони нам. Тому що я давно казав, що ми будемо поруч із ними, але вони не будуть поруч із нами. І я не впевнений, що вони будуть поряд", – зазначив Трамп.

За його словами, Європа та Китай одержують значну частину своєї нафти через Ормузьку протоку, тому мають приєднатися до підтримки "порядку", адже самі є бенефіціарами цього ключового шляху.

"Цілком логічно, що ті, хто отримує вигоду від протоки, допоможуть забезпечити, щоб там нічого поганого не трапилося", — заявив американський президент.

Трамп звернувся до низки ключових союзників і партнерів: до Китаю, Великобританії, Франції, Японії та Південної Кореї із закликом направити військові кораблі до Ормузської протоки для спільного патрулювання.



