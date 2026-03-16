logo_ukra

BTC/USD

73804

ETH/USD

2262.63

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Чи справді Іран просить про перемир'я і розпочинає переговори: що відомо
НОВИНИ

Чи справді Іран просить про перемир’я і розпочинає переговори: що відомо

В Ірані не вважають патовою для себе ситуацію війну з США

16 березня 2026, 07:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав неправдивими чутки про те, що Тегеран нібито просив припинення вогню чи переговори зі Сполученими Штатами, про що раніше говорив Дональд Трамп. Про це він заявив в інтерв’ю програмі Face the Nation на каналі CBS.

Аббас Арагчі. Фото: з відкритих джерел

"Ні, ми ніколи не просили про припинення вогню, і ми ніколи навіть не просили про переговори. Ми готові захищатися стільки, скільки потрібно", — сказав міністр.

Його заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп заявляв, що Тегеран, схоже, був готовий укласти угоду, однак на умовах, які Вашингтон вважає неприйнятними.

Арагчі також відкинув твердження про те, що для Ірану нинішня ситуація є "війною на виживання".

"Достатньо стабільна та сильна. Ми лише захищаємо свій народ від [цього] акту агресії", — наголосив глава іранського МЗС.

Крім того, дипломат заявив, що кілька держав звернулися до Ірану з проханням забезпечити безпечний прохід їхніх нафтогазових суден через Ормузьку протоку.

"Ми відкриті для країн, які хочуть поговорити з нами про безпечний прохід своїх суден", — сказав Арагчі.

Він додав, що до Тегерана вже зверталися з такими запитами.

"До нас звернулася низка країн, які хочуть забезпечити безпечний прохід для своїх суден", — заявив міністр, однак відмовився уточнювати, про які саме держави йдеться.

За його словами, остаточне рішення щодо проходу суден ухвалюють військові і вони вже вирішили дозволити групі суден, що належать різним країнам, пройти безпечно. При цьому Арагчі повторив заяви іранських посадовців про те, що окремим державам уже дозволили проходити через протоку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО чекає погане майбутнє, якщо Альянс відмовиться допомогти Вашингтону прибрати загрозу для проходу суден в Ормузькій протоці. Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю Financial Times.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини