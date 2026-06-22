Действительно ли США и Иран приблизились к большому соглашению: чем завершились переговоры

Первый раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном в Швейцарии завершился заметным прогрессом. Об этом заявили как в Министерстве иностранных дел Ирана, так и участвующие в урегулировании многолетних противоречий между сторонами посредники процесса – Катар и Пакистан.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По словам спикера иранского МИД Эсмаила Багаи, делегации обсудили ключевые условия для перехода к полноценным переговорам по окончательному соглашению. Среди главных тем – размораживание находящихся под ограничениями иранских активов, а также возможность предоставления исключений из санкционного режима для экспорта иранской нефти.

Тегеран утверждает, что во время встречи удалось добиться "значительного прогресса". Отдельно стороны согласовали важность обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мирового энергетического экспорта.

В совместном заявлении Катара и Пакистана переговоры охарактеризовали как проходящие в "положительной и конструктивной атмосфере". Посредники также сообщили о создании специального Комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический контроль над последующим переговорным процессом.

Предполагается, что рабочие группы будут сосредоточены на вопросах ядерной программы Ирана, санкционной политике, а также механизмах контроля за выполнением будущих договоренностей. Кроме того, стороны согласовали дорожную карту, предусматривающую достижение окончательного соглашения в течение следующих 60 дней.

Еще одним важным результатом стало решение сформировать отдельную группу по урегулированию конфликтов с участием Ливана. Она должна работать над механизмами приостановки боевых действий и снижения напряженности в регионе.

Технические консультации между представителями Вашингтона и Тегерана продлятся в Швейцарии до конца текущей недели. Если заявленный прогресс будет закреплен конкретными решениями, стороны могут приблизиться к самому масштабному дипломатическому соглашению за последние годы.

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