Чи справді США та Іран наблизилися до великої угоди: чим завершилися переговори

Перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном у Швейцарії завершився помітним прогресом. Про це заявили як у Міністерстві закордонних справ Ірану, так і посередники процесу – Катар і Пакистан, які беруть участь у врегулюванні багаторічних суперечностей між сторонами.

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

За словами речника іранського МЗС Есмаїла Багаї, делегації обговорили ключові умови для переходу до повноцінних переговорів щодо остаточної угоди. Серед головних тем – розмороження іранських активів, які перебувають під обмеженнями, а також можливість надання винятків із санкційного режиму для експорту іранської нафти.

Тегеран стверджує, що під час зустрічі вдалося досягти "значного прогресу". Окремо сторони погодили важливість гарантування безпечного судноплавства через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів світового енергетичного експорту.

У спільній заяві Катару та Пакистану переговори охарактеризували як такі, що проходили у "позитивній і конструктивній атмосфері". Посередники також повідомили про створення спеціального Комітету високого рівня, який здійснюватиме політичний контроль за подальшим переговорним процесом.

Передбачається, що робочі групи зосередяться на питаннях ядерної програми Ірану, санкційній політиці, а також механізмах контролю за виконанням майбутніх домовленостей. Крім того, сторони погодили дорожню карту, яка передбачає досягнення остаточної угоди протягом наступних 60 днів.

Ще одним важливим результатом стало рішення сформувати окрему групу з урегулювання конфліктів за участю Лівану. Вона має працювати над механізмами припинення бойових дій та зниження напруженості в регіоні.

Технічні консультації між представниками Вашингтона та Тегерана триватимуть у Швейцарії до кінця поточного тижня. Якщо заявлений прогрес буде закріплений конкретними рішеннями, сторони можуть наблизитися до наймасштабнішої дипломатичної угоди за останні роки.

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