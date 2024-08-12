Должны покинуть немедленно: Израиль запретил своим военным находиться в двух странах

11 августа Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) издало приказ, запрещающий военнослужащим находиться в Грузии и Азербайджане. Такое решение принято на фоне иранских угроз по поводу атак по израильским целям за рубежом.



Израильский солдат. Фото из открытых источников

Как сообщает "Эхо Кавказа", Израиль приказал своим солдатам срочной службы и контрактникам немедленно покинуть Грузию и Азербайджан. Они могли находиться в обеих странах в краткосрочном отпуске, или же посещали семьи.

Израильские СМИ указывают на то, что Азербайджан и Грузия поддерживают дружеские отношения с Ираном и имеют большие иранские общины, что может создать опасность для пребывания израильских военных.

Напомним, что Иран угрожал совершить масштабную атаку на Израиль, как ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Возможно, иранские власти изменили свои предварительные планы из-за предупреждений США, которые указали, что массированный удар усилит напряженность в регионе и создаст риск прямой конфронтации между Ираном и Израилем.

Отметим, что, несмотря на обвинения со стороны Ирана в убийстве Хании, Израиль ответственности на себя не взял.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, действительно ли Израиль готов остановить войну. Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил информацию, что и израильская делегация примет участие в переговорах с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа.

Также "Комментарии" писали о том, что в Иране подняли красное знамя над одной из главных мечетей страны после убийства Исмаила Хании.







