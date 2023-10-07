Два союзника России официально объявили о поддержке нападения ХАМАС на Израиль

Представители Ирана официально заявляют о своей полной поддержке атаки ХАМАС на Израиль. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Spectator Index". Также о своей поддержке действий ХАМАС заявляет Сирия. На официальной Facebook-странице президента Сирии опубликован пост в поддержку боевиков.

Удары по Израилю. Фото: из открытых источников

Представитель "Исламского джихада" в Иране Насер Абу Шариф заявил, что "это только первый этап запланированной операции против Израиля".

Ещё год назад он говорил, что "Следующая конфронтация с израильской оккупацией изменит правила игры, поскольку она сотрет тель-авивский режим с лица земли".

Отметим, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — боевые действия в Израиле и массированные ракетные удары – это последствия того, что Россия разрушает глобальную безопасность. Мир погружается в хаос именно из-за действий Москвы. Такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – это не спецоперация, а война: премьер Израиля Нетаньяху сделал новое заявление после атаки ХАМАСа.



