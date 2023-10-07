logo

BTC/USD

27983.73

ETH/USD

1641.22

LTC/USD

65.75

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Два союзника России официально объявили о поддержке нападения ХАМАС на Израиль
commentss НОВОСТИ Все новости

Два союзника России официально объявили о поддержке нападения ХАМАС на Израиль

В Иране и вовсе заявили, что страна будет "поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима"

сегодня, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Представители Ирана официально заявляют о своей полной поддержке атаки ХАМАС на Израиль. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Spectator Index". Также о своей поддержке действий ХАМАС заявляет Сирия. На официальной Facebook-странице президента Сирии опубликован пост в поддержку боевиков.

Два союзника России официально объявили о поддержке нападения ХАМАС на Израиль

Удары по Израилю. Фото: из открытых источников

Представитель "Исламского джихада" в Иране Насер Абу Шариф заявил, что "это только первый этап запланированной операции против Израиля".


Ещё год назад он говорил, что "Следующая конфронтация с израильской оккупацией изменит правила игры, поскольку она сотрет тель-авивский режим с лица земли".

Отметим, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — боевые действия в Израиле и массированные ракетные удары – это последствия того, что Россия разрушает глобальную безопасность. Мир погружается в хаос именно из-за действий Москвы. Такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – это не спецоперация, а война: премьер Израиля Нетаньяху сделал новое заявление после атаки ХАМАСа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!