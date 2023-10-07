Это не спецоперация, а война: Нетаньяху сделал новое заявление после атаки ХАМАСа

Израиль после утренней атаки ХАМАСа находится в состоянии войны. Боевики дорого заплатят за это. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

"Мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация — это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов", — заявил Нетаньяху.

Стоит добавить, что перед этим об объявлении войны также заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он пояснил, что ХАМАС совершил большую фатальную для себя ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа отреагировали оперативно. Сейчас идут бои с противником на всех участках прорыва границы. При этом министр высказал уверенность, что у боевиков нет ни малейшего шанса на успех и Израиль выйдет победителем из этой войны.

По словам спикера Сил обороны Израиля Даниэля Хагари, боевики ударили по территории Израиля более 2 тысячами ракет. В частности, боевики проникли в страну и до сих пор находятся на ее территории, обстреливая мирное населения и терроризуя Израиль.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



