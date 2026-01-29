logo

Две страны не дадут Трампу свое воздушное пространство для ударов по Ирану
commentss НОВОСТИ Все новости

Две страны не дадут Трампу свое воздушное пространство для ударов по Ирану

Решения объясняют опасениями быть вовлеченными в масштабный региональный конфликт

29 января 2026, 00:20
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сообщили США, что не позволят использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных военных операций против Ирана.

Две страны не дадут Трампу свое воздушное пространство для ударов по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты. Фото: из открытых источников

Фактический руководитель Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бин Салман озвучил эту позицию во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По его словам, Эр-Рияд не будет предоставлять никакой инфраструктуры для действий, направленных против Тегерана. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Такое решение объясняют опасениями быть вовлеченными в масштабный региональный конфликт. В Саудовской Аравии хорошо помнят атаку на нефтяные объекты королевства в 2019 году, связываемую с Ираном и его союзниками, и не хотят повторения подобных сценариев.

Аналитик Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджадпур отмечает, что и Саудовская Аравия, и ОАЭ заинтересованы в ослаблении иранского режима, однако еще больше они опасаются нестабильности в регионе и возможных ответных ударов. Поэтому страны Персидского залива не стремятся оказаться в качестве ключевого плацдарма для действий США.

В то же время, бывшие американские военные чиновники считают, что такая позиция союзников усложнит планирование потенциальной операции, но не сделает ее невозможной.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула пояснил, что отказ Эр-Рияда и Абу-Даби повысит логистические расходы и уровень сложности для американских сил, однако не станет решающим барьером, если Вашингтон примет решение действовать. Кроме того, это снизит политическое давление на Иран в случае противостояния с США.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о скором перебрасывании крупного американского флота в направлении Ирана. Глава Белого дома пригрозил Тегерану мощной атакой в случае отказа от переговоров по ядерной программе.



Источник: https://www.wsj.com/world/middle-east/key-gulf-allies-say-they-wont-aid-u-s-in-an-iran-strike-limiting-trumps-options-47e1ce3d
