Две страны не дадут Трампу свое воздушное пространство для ударов по Ирану

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сообщили США, что не позволят использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных военных операций против Ирана.

Объединенные Арабские Эмираты. Фото: из открытых источников

Фактический руководитель Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бин Салман озвучил эту позицию во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По его словам, Эр-Рияд не будет предоставлять никакой инфраструктуры для действий, направленных против Тегерана. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Такое решение объясняют опасениями быть вовлеченными в масштабный региональный конфликт. В Саудовской Аравии хорошо помнят атаку на нефтяные объекты королевства в 2019 году, связываемую с Ираном и его союзниками, и не хотят повторения подобных сценариев.

Аналитик Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджадпур отмечает, что и Саудовская Аравия, и ОАЭ заинтересованы в ослаблении иранского режима, однако еще больше они опасаются нестабильности в регионе и возможных ответных ударов. Поэтому страны Персидского залива не стремятся оказаться в качестве ключевого плацдарма для действий США.

В то же время, бывшие американские военные чиновники считают, что такая позиция союзников усложнит планирование потенциальной операции, но не сделает ее невозможной.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула пояснил, что отказ Эр-Рияда и Абу-Даби повысит логистические расходы и уровень сложности для американских сил, однако не станет решающим барьером, если Вашингтон примет решение действовать. Кроме того, это снизит политическое давление на Иран в случае противостояния с США.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о скором перебрасывании крупного американского флота в направлении Ирана. Глава Белого дома пригрозил Тегерану мощной атакой в случае отказа от переговоров по ядерной программе.