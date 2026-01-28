logo_ukra

Головна Новини Світ США «Час спливає»: Трамп знову пригрозив Ірану «масштабним знищенням»
«Час спливає»: Трамп знову пригрозив Ірану «масштабним знищенням»

Дональд Трамп заявив, що до регіону прямує «величезна армада», очолювана авіаносцем USS Abraham Lincoln

28 січня 2026, 18:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про швидке перекидання великого американського флоту у напрямку Ірану.

«Час спливає»: Трамп знову пригрозив Ірану «масштабним знищенням»

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому пригрозив Тегерану потужною атакою у разі відмови від переговорів щодо ядерної програми. Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, до регіону прямує "величезна армада", очолювана авіаносцем USS Abraham Lincoln. Цей флот за масштабами перевищує угруповання, раніше спрямоване до Венесуели.

"Вона рухається швидко, з великою потужністю, ентузіазмом та цілеспрямованістю. Цей флот готовий, бажає та здатний виконати свою місію зі швидкістю та насильством, якщо це буде необхідно. Ми сподіваємося, що Іран погодиться на справедливу й рівноправну угоду — без ядерної зброї. Час спливає, і це надзвичайно важливо", — написав Трамп.

При цьому президент США нагадав про попередні воєнні дії проти Ірану, які він назвав операцією "Опівнічний молот".

"Я вже казав Ірану: укладіть угоду. Вони цього не зробили — і сталося масштабне знищення. Наступна атака буде набагато гіршою. Не допускайте, щоб це повторилося", — заявив Трамп.

Американський президент також наголосив, що відповідальність за подальший розвиток подій лежить винятково на іранській стороні.

Як повідомляв портал "Коментарі", адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до європейських країн за розвідданими про цілі на території Ірану. 

Один із європейських чиновників зазначив, що Вашингтон навряд чи завдасть ударів по ядерних об'єктах, але може вжити заходів проти керівників організацій, відповідальних за насильство на протестах в Ірані. Водночас, за інформацією джерел Politico, можливості США щодо силового впливу на Іран суттєво обмежені. Як зазначає видання, американські військові кораблі та особовий склад, які колись були у розпорядженні адміністрації президента США на Близькому Сході, було перекинуто до Карибського басейну.



