Дві країни не дадуть Трампу свій повітряний простір для ударів по Ірану

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати повідомили США, що не дозволять використовувати свій повітряний простір і територію для можливих військових операцій проти Ірану.

Об’єднані Арабські Емірати. Фото: з відкритих джерел

Фактичний керівник Саудівської Аравії, кронпринц Мухаммед бін Салман, озвучив цю позицію під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. За його словами, Ер-Ріяд не надаватиме жодної інфраструктури для дій, спрямованих проти Тегерана. Про це пише The Wall Street Journal.

Таке рішення пояснюють побоюваннями бути втягнутими у масштабний регіональний конфлікт. У Саудівській Аравії добре пам’ятають атаку на нафтові об’єкти королівства у 2019 році, яку пов’язували з Іраном та його союзниками, і не хочуть повторення подібних сценаріїв.

Аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир Карім Саджадпур зазначає, що і Саудівська Аравія, і ОАЕ зацікавлені в ослабленні іранського режиму, однак ще більше вони остерігаються нестабільності в регіоні та можливих ударів у відповідь. Тому країни Перської затоки не прагнуть опинитися в ролі ключового плацдарму для дій США.

Водночас колишні американські військові посадовці вважають, що така позиція союзників ускладнить планування потенційної операції, але не зробить її неможливою.

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула пояснив, що відмова Ер-Ріяда та Абу-Дабі підвищить логістичні витрати та рівень складності для американських сил, проте не стане вирішальним бар’єром, якщо Вашингтон ухвалить рішення діяти. Крім того, це зменшить політичний тиск на Іран у разі протистояння зі США.

