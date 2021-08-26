Эксперт прокомментировал ситуацию в Афганистане и ее возможное влияние на постсоветское пространство

Вскоре после требований, которые страны G7 выдвинули радикальному исламистскому движению "Талибан", захватившему власть в Афганистане (среди них: противодействие терроризму, соблюдение прав человека, в частности женщин и меньшинств) в качестве условия признания легитимности будущего правительства, стало известно о новых запретах для афганских женщин. В частности, талибы запретили женщинам выходить из дома на работу до тех пор, пока "не наладится система обеспечения их безопасности". Кроме того, женщинам уже запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без одежды, покрывающей все тело, их не допускают к некоторым видам работы.

Афганистан (фото из открытых источников)

Ситуацию в Афганистане и ее возможное влияние на постсоветское пространство проанализировал для портала "Комментарии" политический консультант, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.



"Вполне очевидно, что "Талибан" не будет придерживаться никаких ультиматумов западных стран. Все понимают усталость, в первую очередь, ключевого государства, США, от происходящего в Афганистане. А кроме Штатов никакие другие страны НАТО проводить военные операции, в первую очередь, бомбежки Афганистана, не будут. Это не исключает проведения подобных бомбардировок в будущем. Но сейчас, пока не вывезен еще весь западный персонал, пока не эвакуированы десятки тысяч афганцев, сотрудничавших с западными правительствами, никаких бомбардировок не будет. Так что никаких ультиматумов "Талибан" выполнять не будет. Как не будет и предпринимать резко радикальных действий", – прогнозирует Тарас Березовец.

По его словам, талибы контролируют практически весь Афганистан. Они считают свою власть легитимной. И им не выгодно сейчас проведение каких-то широкомасштабных карательных акций.

"Этим отличается второй приход во власть "Талибана" от первого, длившегося с середины 90-х до начала "нулевых". Они поумнели. Стали в каком-то роде более цивилизованными, но и более жестокими, хитрыми. Сейчас они не готовы идти на откровенные акции бессмысленного насилия, как было когда-то с разрушениями статуй Будды, которые входили в мировую сокровищницу ЮНЕСКО. Очевидно, что сейчас они таких вещей проводить не будут, – считает эксперт. – Убийства, пытки, похищения будут проводиться точечно – и скрываться. Массовых расстрелов, что дало бы западным правительствам отказать "Талибану" в признании и усилить санкции, не будет".

Тарас Березовец уверен, что "Талибан" будет пытаться установить клиентские отношения с соседними станами.

"Уже очевидно, что Пакистан не может являться такой страной по определению. Талибы зависели от поставок из Пакистана, от его поддержки на первоначальном этапе войны. Но получив в свое распоряжение новейшее американское вооружение, захваченное у правительственной армии, "Талибан" уже не зависит от Пакистана. Более вероятно, что ситуацией воспользуется Китай, поскольку будут дестабилизироваться соседние страны, в первую очередь, Индия, а также подбрюшье России – страны Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан, Туркмения и, возможно, Казахстан)", – предполагает эксперт.

Он считает очень опасным явлением проникновение в соседние страны не только боевиков, но и радикальных идей "Талибана". Которые после фактической победы движения над США – крупнейшей сверхдержавы мира – будут набирать популярности. В том числе на постсоветском пространстве, прежде, всего в мусульманских странах. Но и в РФ в том числе.

"Главная опасность для РФ – проникновение радикальных семян, в первую очередь, в Татарстан. Северный Кавказ – это всё же другое ответвление ислама. А вот проникновение идей талибов в Татарстан и Башкирию – абсолютно реально. И здесь могут быть серьезные осложнения", – отмечает Тарас Березовец.

Напомним, в Кабуле осталось около 50 граждан Украины. Украинский самолет захватили неизвестные вооруженные лица. Позже представитель Министерства иностранных дел Олег Николаенко сообщил, что это неправда.

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