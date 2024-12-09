Эрдоган дождался своего: с какой унизительной просьбой обратился Путин

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Кравцев Сергей
Российская Федерация запросила у Турции помощь в выводе своего военного контингента с территории Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на источники пишет CNN Türk.
Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников
По информации СМИ, исключением станут лишь силы на военно-морской базе Тартус и воздушной базе Хмейми. Однако сейчас Москва ищет способ и содействие Анкары в безопасном выводе части своих войск.
Читайте также на портале "Комментарии" — после падения режима сирийского диктатора Башара Асада Россия может потерять свои военные базы, расположенные в Сирии. Если это произойдет, для Кремля могут наступить серьезные последствия. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ІSW).
Аналитики обращают внимание, что Россия использовала свою военно-морскую базу в Тартусе для проецирования силы в Средиземном море. Таким образом, с помощью нее Москва угрожала южному флангу НАТО и связывала свои черноморские активы со Средиземным морем.
Эксперты считают, что потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно будут ослаблены операции России и проецирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.
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