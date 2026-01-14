logo

Еще одна страна призвала своих граждан срочно покинуть Иран
Еще одна страна призвала своих граждан срочно покинуть Иран

В МИД Канады сделали срочное обращение к своим гражданам в Иране

14 января 2026, 00:08
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Министерство иностранных дел Канады обратилось к своим гражданам, находящимся в Иране, с призывом как можно скорее покинуть страну.

Протесты в Иране. Фото: из открытых источников

Причинами называют резкое ухудшение ситуации в Иране. Об этом ведомство сообщило в официальном заявлении в соцсети Х.

В канадском МИДе пояснили, что решение связано с эскалацией внутриполитического напряжения в стране, массовыми протестами и риском насильственных действий, в том числе в отношении иностранцев.

"Мы призываем всех граждан Канады немедленно просмотреть свои планы пребывания в Иране и организовать безопасный выезд", — говорится в сообщении канадского МИД.

Дипломатическое ведомство советует использовать маршруты через соседние государства — в частности, Армению или Турцию, поскольку авиасообщение может быть ограничено или представляет дополнительную угрозу.

В заявлении отмечается, что правительство Канады продолжает отслеживать развитие событий и будет давать актуальные рекомендации тем, кто еще находится в Иране.

Известно, что ранее с аналогичным обращением к своим гражданам выступил Госдеп США.

Как сообщал портал "Комментарии", в Иране количество погибших при подавлении массовых антиправительственных выступлений может достигать уже около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются более двух недель, а власти пытаются скрыть реальные масштабы кровавых репрессий. Об этом сообщает Iran International. Агентство отмечает, что государство намеренно блокирует любую информацию о массовых убийствах гражданских.

По данным источников Iran International, в течение двух ночей — 8 и 9 января — силы безопасности режима аятолл произвели массовые расстрелы, в результате которых погибли тысячи человек. В силовых операциях принимали участие подразделения Корпуса стражей исламской революции и формирование "Басидж".



Источник: https://x.com/TravelGoC/status/2011105489443037216
