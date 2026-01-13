Кількість загиблих на протестах в Ірані росте: ЗМІ назвали вражаючі цифри

В Ірані кількість загиблих під час придушення масових антиурядових виступів може сягати вже близько 12 тисяч осіб.

В Ірані тривають протести. Фото: з відкритих джерел

Протести тривають понад два тижні, а влада намагається приховати реальні масштаби кривавих репресій. Про це повідомляє Iran International.

Агенція наголошує, що держава навмисно блокує будь-яку інформацію про масові вбивства цивільних.

"Відключення Інтернету, порушення зв'язку, закриття ЗМІ та залякування журналістів і свідків вказують на одну мету: не допустити, щоб величезний історичний злочин став відомим", — йдеться в заяві.

За даними джерел Iran International, упродовж двох ночей — 8 та 9 січня — сили безпеки режиму аятол здійснили масові розстріли, внаслідок яких загинули тисячі людей. У силових операціях брали участь підрозділи Корпусу вартових ісламської революції та формування "Басидж".

Співрозмовники видання, які мають доступ до інформації з Вищої ради національної безпеки та адміністрації президента, заявляють, що йдеться не про хаотичні сутички, а про заздалегідь сплановану кампанію із застосуванням бойової зброї проти мирного населення.

За їхніми словами, наказ на силове придушення протестів був ухвалений на найвищому рівні — з відома верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та за погодженням керівництва всіх гілок влади. Вища рада нацбезпеки дала дозвіл силовикам застосовувати летальну зброю.

Повідомляється, що переважна більшість загиблих — молоді люди віком до 30 років. При цьому з 8 січня практично всі національні та регіональні газети припинили публікації про події, що журналісти називають безпрецедентним випадком тотального замовчування.

"Сьогодні, крім Ісламської Республіканської Іранської телерадіокомпанії (IRIB), всередині країни залишається активними лише кілька новинних веб-сайтів, і вони також працюють під цензурою та прямим контролем служб безпеки. Це не "кризове управління". Це визнання страху, що правда буде розкрита", — йдеться у публікації.

Видання закликало очевидців надсилати будь-які матеріали — відео, фото, аудіосвідчення, дані з лікарень і місць розстрілів — щоб зафіксувати злочини та зберегти імена загиблих.

Водночас офіційно підтверджені дані значно нижчі. Станом на 13 січня міжнародні організації повідомляли про щонайменше 648 загиблих за 16 днів протестів, однак ще тоді експерти попереджали, що реальні цифри можуть бути в рази більшими через масштабні інформаційні обмеження з боку влади.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся до іранців із закликом продовжувати протести. Глава Білого також радить іранським протестувальникам "захоплювати інституції" та фіксувати імена "вбивць і кривдників", які, за його словами, "заплатять велику ціну".