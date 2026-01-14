logo_ukra

Ще одна країна закликала своїх громадян терміново покинути Іран
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще одна країна закликала своїх громадян терміново покинути Іран

У МЗС Канади зробили термінове звернення до своїх громадян в Ірані

14 січня 2026, 00:08
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Міністерство закордонних справ Канади звернулося до своїх громадян, які перебувають в Ірані, із закликом якомога швидше залишити країну.

Ще одна країна закликала своїх громадян терміново покинути Іран

Протести в Ірані. Фото: з відкритих джерел

Причинами називають різке погіршення безпекової ситуації в Ірані. Про це відомство повідомило в офіційній заяві в соцмережі Х.

У канадському МЗС пояснили, що рішення пов’язане з ескалацією внутрішньополітичної напруги в країні, масовими протестами та ризиком насильницьких дій, у тому числі щодо іноземців. 

"Ми закликаємо всіх громадян Канади негайно переглянути свої плани перебування в Ірані та організувати безпечний виїзд", — йдеться в повідомленні канадського МЗС.

Дипломатичне відомство радить використовувати маршрути через сусідні держави — зокрема Вірменію або Туреччину, оскільки авіасполучення може бути обмеженим або становити додаткову загрозу. 

У заяві наголошується, що уряд Канади продовжує відстежувати розвиток подій і надаватиме актуальні рекомендації тим, хто ще перебуває в Ірані.

Відомо, що раніше з аналогічним зверненням до своїх громадян виступив також Держдеп США. 

Як повідомляв портал "Коментарі", в Ірані кількість загиблих під час придушення масових антиурядових виступів може сягати вже близько 12 тисяч осіб. Протести тривають понад два тижні, а влада намагається приховати реальні масштаби кривавих репресій. Про це повідомляє Iran International. Агенція наголошує, що держава навмисно блокує будь-яку інформацію про масові вбивства цивільних.

За даними джерел Iran International, упродовж двох ночей — 8 та 9 січня — сили безпеки режиму аятол здійснили масові розстріли, внаслідок яких загинули тисячі людей. У силових операціях брали участь підрозділи Корпусу вартових ісламської революції та формування "Басидж".



Джерело: https://x.com/TravelGoC/status/2011105489443037216
